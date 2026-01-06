現代汽車旗下波士頓動力推Atlas新一代人形機器人：2028上生產線

現代汽車旗下波士頓動力推新一代人形機器人Atlas，預計2028年導入生產線。(美聯社)

南韓 現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics）周二發布最新一代Atlas人形機器人 ，計畫自2028年起導入現代汽車的多座工廠生產線，其中包括位於美國喬治亞州薩凡納的廠房。

根據現代在拉斯維加斯際消費電子展（CES）發表的聲明，新款Atlas人形機器人初期將用於處理高度重複性任務，例如依車輛組裝順序排列零件，並預計在2030年前投入更複雜的裝配作業。

Atlas配備擬人尺寸的雙手與觸覺感測器，關節可全方位旋轉，最大負載達110磅（約50公斤），操作溫度範圍介於攝氏零下20度至40度。

現代汽車的股價周二在首爾早盤一度飆漲8.4%，創盤中新高。

現代汽車計畫透過美國新設產線，實現每年最高3萬台機器人的量產目標，此為其整合人工智慧與機器人技術的大型計畫其中一環。該集團會長鄭義宣此前在新年致辭中強調，必須擁抱尖端AI 技術，以免落後競爭對手。

汽車產業長期推動自動化以降低人力成本、提升作業安全。如今隨著AI發展，車廠也看見開拓新營收與提升駕駛體驗（如免手持操作）的潛力。

陸企小鵬汽車去年展示其Iron Man人形機器人，帶動股價大漲。特斯拉正在開發Optimus人形機器人，馬斯克稱有望成為「史上最重磅產品」，預期最終將占特斯拉價值的80%。豐田汽車也布局機器人領域，於2024年與競爭對手現代汽車合作，加快利用AI開發人形機器人的步伐。

機器人過去多用於焊接和物流等較單純工作，但企業致力突破技術，使其能勝任更複雜工作。AI迅速發展推升市場對該領域的押注：高盛集團預計，到2035年，人形機器人市場的規模將達到380億美元；摩根士丹利預計，2050年市場規模上看5兆美元，屆時全球運作中的人形機器人可能超過10億台。

現代汽車預期，人形機器人將成為實體AI市場中最大細分領域，已設定大規模量產Atlas的目標，旨在打造可立即投入生產線的人形機器人，擴大部署到各工業場所。

現代在2019年成立機器人實驗室，兩年後收購波士頓動力，後者的商業化產品包括機器狗Spot，以及物流機器人Stretch。

這家南韓汽車公司計畫未來五年投資125兆韓元（約860億美元）布局AI、機器人與其他新技術領域，而2028年前在美國再投資260億美元。