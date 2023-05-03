大胃王、吃播不能拍了？YouTube將禁「飲食失調」內容

YouTube更新平台規範，未來將禁止飲食失調內容。圖為示意圖。（路透）

許多人愛看吃播節目、大胃王系列影片紓壓，但日前YouTube 更新平台政策，將刪除美化宣揚「飲食失調（Eating disorders，又稱飲食障礙症）」內容，這似乎是YouTube點名吃播影片恐怕不能再拍了。

根據CNN報導，YouTube過去就訂下刪除、美化「宣揚飲食失調」內容的平台政策，但YouTube如今將更新飲食失調規則，將進食後催吐、嚴格限制攝取卡路里的內容納入規範，且限制18歲以上用戶才能觀看，因這類影片可能激起模仿潮，甚至在飲食失調背景下，恐怕會因體重因素發生霸凌 行為。

YouTube計畫在九個國家的飲食失調相關內容下添加說明欄位，引導用戶接收相關資訊。此外，當創作者影片因違反飲食失調政策而遭刪除下架時，YouTube將教導創作者如何創作「對觀眾傷害最小」的內容。

對此，網紅「星光奈奈」日前發文感嘆吃播可能不能拍了，「真心奉勸有開YouTube會員頻道創作者，不要把雞蛋 都放在一個籃子裡，快把會員這功能搬家吧」。不少粉絲看了也相當驚訝，紛紛留言直呼「大胃王系列的可能都要轉型了」、「日本一堆吃播，怎麼辦」。