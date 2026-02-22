我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經揭400中國帳號疑介入眾院選舉 散布不利高市內容

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

春節連假收心大作戰 慎防孩子「開學症候群」5大建議

記者廖靜清／台北即時報導
寒假進入尾聲，許多家長擔憂怎麼幫助孩子收心。（本報資料照片）
寒假進入尾聲，許多家長擔憂怎麼幫助孩子收心。（本報資料照片）

春節連假結束，孩子迎來新的一學期，家長常會詢問：「該怎麼幫助孩子收心？」台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期模式回歸到學校生活，孩子常見收心困難。除了調整作息、養成規律節奏外，也要適度進行戶外活動，大幅減少3C電子產品使用時間。

林健禾表示，若連假已經晚睡晚起，開學前幾天「睡過頭」是正常的，不必太過於苛責，通常只要調整睡眠、引導進入學習狀態，通常一周左右可改善。隨著睡眠時間提前、飲食規律化、完成每日課業，大腦也會重新建立規律的生活節奏。

林健禾提醒，開學在即，要讓孩子回歸學習的軌道，可以設定「按表操課」的內容，例如設定睡眠時間、整理書桌及文具、準備上課用品、減少看電視及上網的時間。另外，親子可以共同討論學習內容，讓孩子有參與感，也充滿對新學習的期待，降低對未知環境的壓力。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，上班族要開工了，孩童也要回歸校園生活，但有些人心中浮現低落與抗拒，除了長假期間熬夜與晚起打亂晝夜節律，孩子還處於放寒假的心理，一時無法收心。

「今年農曆過年較晚，所以寒假先補課再接續春節假期。」許正典說，先補課再放假的調整方式，增加家長不安，怕孩子沒有充分吸收上課內容，且長假可能導致生活作息失調。假期一結束後，確實有不少學生「樂不思蜀」，心情還沉浸在遊玩的氣氛中。

23日就要開學了，有些家庭還塞在返鄉車潮中，可能沒有時間帶孩子做收心操。許正典強調，協助孩子做好開學的規畫，家長一定要以身作則，包括準時就寢，別只趕孩子上床自己卻當夜貓子；另柔性勸導逐漸縮短上網時間，家長也別在孩子面前過度使用手機或網路。

許正典建議，開學後除了調整規律作息與均衡飲食，也要增加「三動」：每天「運動」10分鐘，促進大腦分泌快樂荷爾蒙，有助穩定情緒。多安排日常「活動」，恢復規律生活，減少對學校的焦慮、建立信心與安全感。多增加人際「互動」，與親友傾訴或交流，分享學習的樂趣，也可發現焦慮不安的原因。

開學收心建議

1.規律作息：養成早睡早起的習慣，若假期熬夜，可每天提早15至30分鐘上床，幫助生理時鐘適應。

2.整理書包：陪孩子花幾分鐘整理書包，找回學習狀態；另清空舊雜物，避免書包過重不適。

3.減少3C使用：採「逐步減量」方式，例如吃飯、寫作業時放下手機，幫助孩子專注回歸校園學習。

4.增加體能活動：假日增加戶外活動安排，可增進體能、促進視力健康。

5.設定學習目標：與孩子討論並設定小目標，有助於保持動力，並提升自主學習動能。

世報陪您半世紀

春節 親子

上一則

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

延伸閱讀

養生／做對這6件事 有助60歲後保護大腦健康

養生／做對這6件事 有助60歲後保護大腦健康
高壓環境加應酬文化 科技白領男酒癮纏身難戒斷

高壓環境加應酬文化 科技白領男酒癮纏身難戒斷
開工就想辭職？科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

開工就想辭職？科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群
跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

熱門新聞

多名教育專家認為，紙本閱讀時，學生的理解力與記憶度優於電子螢幕。中學示意圖。(路透)

家長掀「退筆電」運動 要求孩子回歸紙筆學習

2026-02-17 19:52
美國學費高漲、學生學貸負擔加重，加上就業市場轉弱，兩年制學程、短期證書與職能訓練等「非傳統大學路徑」正快速升溫。（美聯社）

高學費與AI衝擊下 美年輕世代改走「非傳統大學」升學路徑

2026-02-09 07:10
寒假倒數，新北市各級學校即將於2月23日開學。為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對長假後作息不規律、注意力不易集中等適應狀況。（新北市教育局提供）

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

2026-02-21 17:15
最高法院2023年裁定大學招生不得以種族做為錄取衡量之後，在州立旗艦大學以及入學門檻較低的大學，非洲裔與西語裔學生入學人數大幅增加。示意圖（路透）

最高法院禁止族裔衡量 州立旗艦大學非裔西語裔學生增加

2026-02-03 10:03
元培學生到日本移地學習，體驗最新輪椅的功能。（元培醫事科技大學提供）

深化智慧醫療與日本長照實務 元培醫管系大阪移地學習

2026-02-13 04:33
南投高中學生陳譽（中）分享英語學習秘訣，每天不中斷學習節奏，維持語感。（南投縣政府提供）

語感靠堅持 高中生陳譽拿下縣長盃英文第一名祕訣公開

2026-01-31 17:47

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜