跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

記者江婉儀／新北即時報導
寒假倒數，新北市各級學校即將於2月23日開學。為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助孩子面對長假後作息不規律、注意力不易集中等適應狀況。（新北市教育局提供）
寒假倒數，台灣新北市各級學校即將於2月23日開學。為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「幸福親子守候讚AI親職共育機器人，協助孩子面對長假後作息不規律、注意力不易集中等適應狀況，讓收心不再是親子拉鋸戰，而是一起練習回到校園節奏的起點。

教育局長張明文表示，多數孩子能順利適應開學節奏，但也有少數學生在長假後，可能出現緊張、抗拒上學或情緒起伏等適應狀況，需要被適時理解與陪伴。

張明文表示，新北市整合ChatGPT與SEL社會情緒學習素養，打造「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，提供家長在面對孩子情緒困擾時，更有方向的對話引導與陪伴支持；協助親子在日常互動中釐清感受、穩定情緒，讓科技成為支持家庭溝通的實用工具。家長可至國小教育資源網下載運用，作為開學收心期的輔助資源。

教育局提醒，收心最有效的方法，是把「開學那天」拆解成「每一天都做得到的小步驟」。建議家長提早固定就寢與起床時間、睡前減少使用3C產品，早晨安排簡單閱讀或伸展，讓身心節奏回到軌道；同時提前整理書包與文具、盤點作業與行程，讓開學日更從容。透過具體準備行動，孩子不只更快進入學習狀態，也能累積自我管理的成就感，降低臨時慌亂帶來的壓力。

教育局 AI

