深化智慧醫療與日本長照實務 元培醫管系大阪移地學習

記者王駿杰／新竹即時報導
元培學生到日本移地學習，體驗最新輪椅的功能。（元培醫事科技大學提供）
元培學生到日本移地學習，體驗最新輪椅的功能。（元培醫事科技大學提供）

這不是一般的日本旅行！今年寒假，台灣元培醫事科技大學醫務管理系所學生參加「國際實戰課」，赴日本大阪展開「智慧醫療與長照制度」移地學習活動，深入了解日本如何透過智慧科技與管理制度提升照護品質與營運效率，也展現元培深厚的國際交流能量。

元培醫事科技大學指出，這次大阪移地學習活動由國際處與醫務管理系碩士班共同規畫，並由醫管系副教授兼副校長黃曉令率團，帶領14名醫務管理系碩士生及4名大學部學生參與。

行程以「智慧醫療、長期照護、輔具產業與管理創新」為四大主軸，在長期照護領域，師生參訪「グルメ杵屋社會貢獻之家」，實地觀察日本如何落實「支持自立生活」的照護理念，體會以人為本、尊重個體尊嚴的服務細節。也前往關西シルバー服務協會（Kansil）參訪福祉用具展示場，了解日本如何結合長期照護保險制度，推動輔具普及化，並在模擬居家環境中體驗輔具與照護服務的整合應用。

元培醫事科技大學指出，在產業技術端，元培師生參訪知名大廠 Paramount Bed（パラマウントベッド）及 Ricoh Japan（リコージャパン），從中認識照護設備與數位科技如何回應高齡化社會與人力不足的挑戰，特別是在智慧管理與系統整合方面，資訊科技如何優化行政流程並提升營運品質，為醫管專業提供了實戰性的數位轉型思維。

此外，行程也延伸至教育與權益保障層面，透過與藍野短期大學的教學交流，了解日本護理教育中倫理與人文的結合；並參訪「自立生活夢宙中心」，深入探討日本在身障權益與社區照護網絡的制度設計。

黃曉令表示，這次大阪移地學習不僅是觀摩，更是制度化的國際對接。透過橫跨政策、經營與實務的系統化學習，讓學生在跨文化環境中提升「國際移動力」。未來學校將持續深化與全球醫療機構的合作，結合教學與實務資源，培育具備跨域整合能力的醫管領航者，為學生銜接全球健康產業奠定厚實基礎。

元培學生到日本移地學習，體驗最新照護設備。（元培醫事科技大學提供）
元培學生到日本移地學習，體驗最新照護設備。（元培醫事科技大學提供）

日本 保險 長照

元培學生到日本移地學習，體驗最新輪椅的功能。（元培醫事科技大學提供）

