ChatGPT興起衝擊評量方式 口試重返校園防學生用AI作弊

編譯周辰陽／即時報導
為了對抗隨著AI出現的作弊行為，有些教授使用偵測非人類生成內容的軟體，有一些人則改回採課堂筆試，還有一小部分教育工作者嘗試採用更古老的口試；示意圖。（路透）
華盛頓郵報報導，自從ChatGPT於2022年問世以來，教育界就持續設法因應AI對既有學習與評量方式帶來的衝擊。為了對抗隨之而來的作弊行為，有些教授使用偵測非人類生成內容的軟體，有一些人則改回採課堂筆試。此外，全美各地還有一小部分教育工作者嘗試採用口試，而且人數正逐漸增加。

口試是一種歷史悠久的評量方式，早在羅馬、希臘、印度等地的古代學府中便已有相關記載。挪威教授兼大學行政人員多布森（Stephen Dobson）指出，口試在18世紀之前一直是牛津與劍橋大學的預設評量方式，在挪威與丹麥等國從未完全消失，其他地區則僅在特定情境中保留，例如美國的博士資格考。他坦言，從未想過口試會「揮去塵封，重獲新生」。

在懷俄明大學（University of Wyoming），宗教研究教授哈特曼（Catherine Hartmann）的榮譽講座課學生參加期末考時，就遇到這種與他們所研讀的古代哲學家同樣古老的考試方式。每名學生需輪流坐在哈特曼的辦公室，與她一對一進行30分鐘的口試，回答她提出的深入問題。

哈特曼2024年開始採用口試，也不是唯一一位轉向這種相對老派評量方式的教師。她告訴學生，使用AI就像是為了鍛鍊肌肉，卻把堆高機開進健身房。她說：「教室就是健身房，而我是你的私人教練，我要你自己舉重。」到目前為止，學生們也多半欣然接受這套訓練方式。

學生不僅能在在家考試或撰寫小論文時利用AI工具作弊，甚至可以完成各式各樣的作業。根據高教內幕（Inside Higher Ed）最近對大學生所進行的一項調查，85%受訪者表示曾在課程中使用過AI，包括用來腦力激盪和準備小考，其中四分之一承認曾利用AI完成作業。約30%則認為，大學應該設計更多能防止AI作弊的評量方式，其中包括口試。

對於口試這種古老評量方式的新興趣，最早出現在新冠疫情期間，當時外界憂心線上考試環境可能引發作弊問題。如今，隨著AI模型的出現，甚至包括AI智慧眼鏡，又掀起新一輪關注。

儘管有些教育界人士認為，口試較適合小班制課程，但對口試日益高漲的興趣已跨越學科與班級規模。加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）曾在一門多達600人的大學商學課程中實施口試，聖地牙哥加州大學也將口試引入6門大型工程課程，對提升學習動機產生正面效果。

聖地牙哥加州大學學術誠信辦公室主任柏川・蓋蘭特（Tricia Bertram Gallant）表示，口試「無疑正在經歷一場文藝復興」。但也補充指出，這類考試未必適用於所有情況，但能帶來一項額外好處，讓學生練習對多數職涯都相當重要的技能。

