李洋每天都跟中山女高校長「道早安5次」 背後原因曝光

中山女高校長張云棻（左三）分享，她每天站門口會遇到運動部長李洋（右三）在跑步，兩人都會互道早安至少5次。此為李洋10月到訪中山女高。（取自臉書「李洋/Lee Yang」）

「金牌部長」李洋 9月9日接掌運動部長後，早上練跑路線都會經過鄰居家中山女高，師生們都大讚他親切。校長張云棻分享兩人每天都會互道早安至少5次，學生們也曾跟著李洋在校外跑步，學生直呼運動酷的是不熟的人一起跑就能很快變熟。

運動部就在中山女高旁，是李洋每天上班前跑步的必經路線。校長張云棻憶及首次互動的小故事，自己每天早上都會站校門口看學生到校狀況，也沒意識到運動部在學校旁、部長會去跑步，有天她突然發現這個跑者好眼熟，等對方又繞2圈，才想起應是奧運 金牌得主李洋，上網一查果真是，當他下一圈時，就主動打招呼「部長早」。

「他會跟我『校長早』、我會說『部長早』」，張云棻每天早上站校門口，李洋都跑5圈以上，雙方至少會遇到5次，打招呼也至少5次，但李洋跑步不會停，就是打招呼微笑。有人開玩笑說「部長哪天沒跑，問校長應該最清楚」，確實有一天他沒來跑，大家才發現原來部長去立法院質詢。

中山女高棒球隊今年首度參加中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，李洋10月3日特地到學校為選手們加油，也看看排球社、熱舞社等運動社團的推動。張云棻說，師生們看到李洋親自到校，都覺得很親切，他也歡迎大家可以跟他一起跑步，之後就有學生跟著他跑。

「終於看到真人了」，籃球隊文書、籃球社長的高二生蘇語蓁分享，先前新聞報導部長會繞著學校跑步，所以當球隊練球時，看到部長真實地從面前經過就很驚喜；有一次教練邀大家跟部長打招呼，等他經過時就說「部長您好」，李洋也親切回應。

上周是中山女高期中考，蘇語蓁提及考前一周停練、專心讀書，學生們為了維持體能而自主練跑，當時想說自己跑有點無聊，剛好部長在校外跑，3個人就出去跟著他一起跑，比較有動力，後來也有其他非校隊學生加入行列。

蘇語蓁說，跑步時沒有特別在意部長的身分，「這是運動滿酷的地方，不太熟悉的人一起運動、跑步就可以很快地變得熟識」，她直呼有伴一起運動的感覺真的很好。大家也有部長隨意聊，例如是不是體育班出身、為什麼想加入校隊等話題。