我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

越南學子在台逐夢 對台灣排隊文化有好感

記者王慧瑛／新北即時報導
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維在台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。（記者王慧瑛／攝影）
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維在台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。（記者王慧瑛／攝影）

台灣致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，其餘是港生、東南亞僑生，今年6月全校境外生畢業60人，有8成留台工作，成為台灣勞動市場生力軍。30歲校友阮羿婕有碩士學位，留校服務照顧同鄉學弟妹，還成為台灣媳婦。她說，來台灣逐夢是很明智選擇。

9日是致理科大61周年校慶，設有一處「遇見越南」攤位，讓境外生分享家鄉的飲食文化，也呈現校內多元融合的一面。

阮羿婕來自越南河內，9年前在致理科大讀二技，攻讀行銷流通管理系，曾到鼎新電腦實習，之後她回越南工作3年，卻念念不忘台灣文化，讓她決定在北科大讀工業工程管理碩士，她今年完成碩士後，母校致理科大邀她加入國際處團隊，除了當越南專班的新生導師，也能以學姊身分，照顧愈來愈多的越南學弟妹。

資管系大三生阮俊維來自胡志明市，他坦言，剛到台灣時，因為語言、飲食等差異，讓他一度適應困難想打退堂鼓，在家人、老師、同學鼓勵下漸入佳境，還參加書法社團，家人也曾赴台探視，他扮演嚮導帶家人走訪台北101等景點。他說，愈來愈喜歡台灣，有打算留下來攻讀碩士，也想留台灣就業。

阮俊維觀察，台灣民情和善，有排隊文化，懂得尊重人，就業薪資也優於越南，這些都是台灣宜居之處。

就讀商務智慧與創新研究所一年級的鄧玉堅是老師眼中的模範生，成績名列前茅，表現不輸同班台生。鄧玉堅現年27歲，曾在越南讀飯店管理三專，5年前赴台讀休憩管理系大學部，曾到五星級飯店實習。

致理科大國際長莊惠凱說，該校目前482名境外生，越南生逾8成，除了有新南向產學合作國際專班，也有許多外國生（越南生）與台灣學生同班學習。為幫助越南生融入台灣學習環境，校方聘了幾位越南籍老師及隨班助教，讓學生在課堂上更能吸收，生活上也不孤單。

莊惠凱說，該校越南生素質、自我要求相當不錯，普遍很珍惜來台灣深造、實習機會，近期校方辦學業達人座談會，表揚各班前三名，不少越南生上台受獎。校內有境外生一起學習、相互激盪，讓台灣學生學會包容，也有機會接觸異文化。

致理科大休憩管理系主任簡玉惠說，該系2019年成立越南專班，學生在學期間會到五星級飯店實習與打工，不少學生表現優異，畢業後留台就業，成為台灣勞動市場的活水。

致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，致理科大國際長莊惠凱（右一）說，...
致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，致理科大國際長莊惠凱（右一）說，校方聘了幾位越南籍老師及隨班助教，讓學生在課堂上更能吸收，生活上也不孤單。（記者王慧瑛／攝影）
致理科大休憩管理系主任簡玉惠（左一）說，境外生在學期間會到五星級飯店實習與打工，...
致理科大休憩管理系主任簡玉惠（左一）說，境外生在學期間會到五星級飯店實習與打工，不少學生表現優異，畢業後留台就業，成為台灣勞動市場的活水。（記者王慧瑛／攝影）

越南 東南亞 台北101

上一則

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

延伸閱讀

百和興業董座鄭國烟奉行走動式管理 把關稅利空變利多

百和興業董座鄭國烟奉行走動式管理 把關稅利空變利多
越南積極在南海造島擴軍 面積僅次中國 美選擇默許

越南積極在南海造島擴軍 面積僅次中國 美選擇默許
微妙的「越南距離」讓人不知所措 保護意識漸崛起

微妙的「越南距離」讓人不知所措 保護意識漸崛起
越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

熱門新聞

對某些大學家長來說，放手並不容易。示意圖（美聯社）

孩子上大學 父母不放手？Facebook成為「家長社群」

2025-10-29 17:43
高雄市和平國小明年赴日本畢業旅行，每位學生只需付5千元。（林世偉提供）

高市和平國小畢旅台幣5千元遊日本 校長證實：家長會暖舉

2025-11-01 04:59
越南籍阮羿婕（中）、鄧玉堅（左）、阮俊維在台灣逐夢，經歷一番適應，慢慢找到歸屬感。（記者王慧瑛／攝影）

越南學子在台逐夢 對台灣排隊文化有好感

2025-11-09 04:34
加州限制大學優先錄取校友子女的法律，已於9月生效。另有數個州也已通過類似立法。圖為洛杉磯加州州立大學校園。(美聯社)

廢除平權招生後…倡議人士盯上精英大學「傳承入學制」

2025-10-25 21:50
哈佛大學23日最新公布的招生數據，今年錄取的亞裔新生從37%增至41%，非裔和西語裔錄取率各下降2.5和5個百分點。(路透)

哈佛今年錄取亞裔新生增 45%新生免學費

2025-10-23 19:49
達特茅斯學院18日婉拒簽署川普政府協議。圖為學生經過該校校園。(美聯社)

9大學有6所拒簽協議換金援 僅它支持

2025-10-20 21:50

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入