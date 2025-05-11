阿聯阿布都阿濟茲親王訪台師大 深化台阿青年連結

阿布都阿濟茲親王一行人受邀進行校園導覽，由台師大國際長劉以德與親善大使學生陪同。（台師大提供）

國立台灣師範大學近日舉辦「為永續轉型的大學人才培育」國際論壇，邀請阿拉伯聯合大公國阿吉曼邦阿布都阿濟茲親王（Sheikh Abdul Aziz Al Nuaimi）與11位青年代表訪台，與台師大、台大及台科大師生對話交流，透過論壇、校園導覽與文化互動，展現台灣以高教實力推動國際教育外交、深化台阿青年連結與永續合作。

台師大校長吳正己5月6日的論壇中致開幕詞，感謝親王與代表團來訪，並回顧去年三校學生赴阿聯交流的經驗。阿布都阿濟茲親王在致詞中強調，阿聯長期致力於培養青年，並將教育視為推動永續發展的關鍵。他指出，今天的青年將來可能是各行各業的領袖，最重要的是擁有全球視野與積極行動。他期待透過此次論壇為台灣學生創造更多獎學金、教授交流及實習機會，並開啟更多合作的可能性。

論壇結束後，阿布都阿濟茲親王一行人受邀進行校園導覽，台師大國際長劉以德與親善大使學生陪同參觀校園，參訪團來到音樂學院時，院長陳曉 雰親自接待並安排他們欣賞由學生演出的精緻小提琴與鋼琴合奏。參訪團最後更參觀「2025師大藝術季」，該活動由藝術學院主辦，美術系、設計系及藝術史研究所學生合作，展示並販售陶藝、編織、繪畫等創作，並設有手作體驗工作坊及似顏繪等攤位。