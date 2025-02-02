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花30年心血鑽研 吳珮菁「六棒木琴」敲進國際打擊樂節

記者陳宛茜／台北即時報導
打擊樂演奏家吳珮菁(圖中)率領四位國立台北藝術大學打擊樂學生——陳致欽、王倚軒、兵承霖、紀頌恩，受邀參加 2025 年第 22 屆克羅埃西亞國際打擊樂節。（吳珮菁提供）
打擊樂演奏家吳珮菁(圖中)率領四位國立台北藝術大學打擊樂學生——陳致欽、王倚軒、兵承霖、紀頌恩，受邀參加 2025 年第 22 屆克羅埃西亞國際打擊樂節。（吳珮菁提供）

台灣打擊樂演奏家吳珮菁率領四位國立台北藝術大學打擊樂學生——陳致欽、王倚軒、兵承霖、紀頌恩，上月底受邀參加 2025 年第 22 屆克羅埃西亞國際打擊樂節（International Percussion Ensemble Week, IPEW）。歷經超過 30 小時的飛行旅程，團隊帶著獨樹一幟的六棒木琴技術、深刻的音樂詮釋及戲劇性的舞台表現，呈現一場融合東西方文化的音樂饗宴。

吳珮菁從1994年開始研究六支棒子演奏法，去年出版專書《六棒木琴演奏藝術——「Peiching握法」的探索與突破》，詳細介紹她研發的「Peiching握法」，如何開拓六支棒子的演奏廣度。此次她受藝術總監 Igor Lešnik 邀請站上 IPEW 的舞台，與來自克羅埃西亞、瑞士、奧地利等國的打擊樂團和樂手共同演出。

本次音樂會選定四首深具故事性與挑戰性的作品：林金丞演奏《巴黎聖母院》、劉韋志演奏《莉莉絲之夜》、盧煥韋演奏《探》、張鈞量則演奏《長平公主》。吳珮菁表示，每首作品皆展現六棒木琴的音樂性、敘事性與藝術深度，透過精心設計的舞台調度與戲劇性演出，營造沉浸式體驗。不少觀眾在演出中感動落淚，深受音樂情感張力的觸動。

此外，吳珮菁首次以英文介紹曲目，與觀眾互動，獲得熱烈迴響。透過這項嘗試，觀眾對作品的理解更加深入，也進一步拉近了與台灣打擊樂的距離。

除了演出，吳珮菁也舉辦專題講座，深入分享六棒木琴演奏技巧與音樂詮釋。講座中，吳珮菁邀請觀眾親自上台體驗六棒的握法，並以新書《六棒木琴演奏藝術——「Peiching 握法」的探索與突破》為藍本，詳細介紹了從握棒到音程距離調整、各種滾奏演奏法等技巧，獲得了熱烈反響。更有打擊樂者詢問未來是否能來台灣進一步學習六棒木琴演奏法。

未來，吳珮菁將於 2025 年 7 月擔任克羅埃西亞國際打擊樂比賽評審，9 月赴德國 IKMMA 擔任木琴學院指導教授，持續推廣六棒木琴藝術，深化與國際音樂界的交流。她表示，期待未來能讓更多人認識六棒木琴，並持續將台灣打擊樂推向國際舞台。

打擊樂演奏家吳珮菁(圖中)率領四位國立台北藝術大學打擊樂學生——陳致欽、王倚軒、...
打擊樂演奏家吳珮菁(圖中)率領四位國立台北藝術大學打擊樂學生——陳致欽、王倚軒、兵承霖、紀頌恩，受邀參加 2025 年第 22 屆克羅埃西亞國際打擊樂節。（吳珮菁提供）

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