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免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生

編譯徐薏茹／綜合報導

農業部日前公布新調整的規定，在低收入社區服務的學校中，將有額外數百萬名學生獲得免費早餐午餐的資格。

根據新規，若學校參與俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)等以收入為基準之公共福利的學生家庭達25%，聯邦政府將負擔所有註冊學生的免費膳食費用；此前的門檻為40%。

官方消息指出，另外擁有超過500萬名學生的約3000個學區現在已符合資格。

農業部主管食物、營養和消費者服務的官員史黛西·迪恩(Stacy Dean)表示：「雖然想要確保全國每一個K-12學生都能免費獲得學校營養午餐還有許多工作要做，但這(新規)是邁向此目標的重要一步。」

疫情期間國會暫時免費提供所有學生營養午餐，但這一計畫於去年結束，其他直接為家庭提供食物援助的聯邦項目也因為食物價格飆漲等因素縮減規模，為家庭預算帶來壓力，也讓某些孩童挨餓。

聯邦政府新規將透過一項名為「社區資格供給」(CEP)的計畫擴大獲得營養午餐的資格，根據新規，學生家庭不需要填寫個人申請資料，參與計畫的學校將根據收入數據接受聯邦資金，並由地方或州政府資金填補成本缺口。

權益人士指出，減少申請等行政處理程序負擔有助於確保學生不挨餓。

但也有部分人批評此計畫的成本，眾院共和黨研究委員會(RSC)呼籲完全消除「社區資格供給」計畫，批評這項計畫忽略每名學生的個人收入資格。

目前加州、科羅拉多州、緬因州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、新墨西哥州、佛蒙特州已免費提供營養午餐給所有學生，而不論其家庭收入。

聯邦政府 農業部 低收入

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