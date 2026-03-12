我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普鼓動伊朗人起義 BBC：伊拉克人曾誤信 付出血腥代價

AI提升效率成裁員利刃 甲骨文列5億重組金 恐炒數千人

心律不整電燒仍復發 醫示警「無聲心臟災難」恐罹睡眠呼吸中止症

記者林琮恩／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加。（莊立邦提供）
台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加。（莊立邦提供）

睡眠呼吸中止症病人，不僅因晚間睡眠品質不佳，白天容易嗜睡，也有可能發生心血管疾病，台灣睡眠醫學會理事長、林口長庚醫院胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦指出，睡眠中呼吸道阻塞時，大腦為「自救」而發出指令，加強呼吸力道，讓胸腔內產生極大負壓，長久以往病人心律不整、高血壓風險增加，甚至有病人心律不整接受電燒治療後，仍反復發作。

莊立邦指出，睡眠本應是最放鬆時間，但對於睡眠呼吸中止症病人而言，卻有如「無聲的心臟災難」，大腦為自保產生的負壓，會改變心臟血流及負荷，加上反復缺氧導致交感與副交感神經劇烈波動，讓患者晚間驚醒，且心跳加快、血壓飆升，對心血管造成長期危害，建議心律不整病人如合併打呼、睡眠品質較差、白天精神不濟等症狀，應先進行睡眠評估。

經睡眠評估確診呼吸中止症患者，可使用正壓呼吸器治療。莊立邦表示，臨床研究顯示，發生心律不整的呼吸中止症患者，先使用呼吸器輔助呼吸道暢通，避免身體缺氧後再進行電燒，可提升血壓穩定程度及心律狀態，也可提升日間精神狀態，部分患者不適應正壓呼吸器而中斷治療，建議可嘗試不同面罩，調整各項參數，降低配戴時不適感。

莊立邦指出，配戴正壓呼吸器患者，應以配戴時間4小時以上為初步目標，習慣正壓呼吸器且睡眠品質改善後，通常病人配戴意願也會提升，此外，建議誰棉呼西中只正換者結合心理師，輔以睡眠認知行為療法，如正念練習、限制躺床時間、配合日夜節律等，克服心理障礙，除治療外，呼籲病人養成固定起床時間、避免睡前飲酒，落實體重管理等生活習慣調整。

睡眠技師陳奕潔建議，民眾若發現自己或伴侶晚間常打呼、睡不好，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，目前已有居家型睡眠評估工具，可不必留在醫院睡覺，在家中就能完成檢測，民眾不必過於恐慌，睡眠呼吸中止症並非不可逆，若能積極面對、勇於治療，不僅可改善生活品質，也能減少心血管疾病發生機率。

世報陪您半世紀

心血管疾病

上一則

逛燈會走到「鐵腿」 復健科醫師教3招立刻舒緩

延伸閱讀

怎麼睡都好累？醫師提醒：春睏可能與過敏性鼻炎有關

怎麼睡都好累？醫師提醒：春睏可能與過敏性鼻炎有關
醫指青壯猝死前有這些症狀 4類人高風險族群

醫指青壯猝死前有這些症狀 4類人高風險族群
大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因
大腦需要每天「倒垃圾」 醫：睡不好恐影響大腦代謝

大腦需要每天「倒垃圾」 醫：睡不好恐影響大腦代謝

熱門新聞

醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。（本報資料照片）

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-03-09 18:40
許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️「我不想活了」華裔青少年心理治療早介入 別等自殘、退學才求助

2026-03-03 09:30
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13
半數以上青光眼患者不知道自己已罹病，導致延誤治療。示意圖。（取自123RF）

用眼過度 年輕青光眼患者大幅攀升…出現這症狀快就醫

2026-03-09 16:08

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事