我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透稱「不斷縮水的國是訪問」川習會恐難有突破

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

停經後出血以為「回春」 醫：小心是棘手的子宮內膜癌

記者廖靜清／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，異常的陰道出血、咖啡色的分泌物可能是子宮內膜癌的警訊。（123RF）
醫師提醒，異常的陰道出血、咖啡色的分泌物可能是子宮內膜癌的警訊。（123RF）

婦女停經後出血，是「回春」嗎？台北榮總婦女醫學部主治醫師王鵬惠提醒，停經後又流血絕不是「月經又來了」，異常的陰道出血、咖啡色的分泌物可能是子宮內膜病變、肌瘤、瘜肉或子宮內膜癌的警訊，少量也危險，必須立即就醫。

王鵬惠指出，婦女停經後出血千萬別大意！子宮內膜癌的發病率正在逐年上升，台灣每年新增約3500名病人，其中死亡人數也不容忽視。根據國健署資料顯示，子宮體癌110年新發生個案數為3,412人、111年3,776人、112年4,016人，其中又以子宮內膜癌占9成居多。

王鵬惠指出，子宮內膜癌是生長在子宮內膜上的癌症，占子宮體癌的93%。其主要成因與新陳代謝症候群有關，例如糖尿病和肥胖，這些因素會導致雌激素過高。此外，環境荷爾蒙和高脂肪飲食也會影響內分泌系統，尤其飲食西化，高油、高熱量以及紅肉的攝取量增加，增加罹病風險。

另外，女性月經無法規律運作也是已知的危險因子，包括長期不排卵、從未生育過、不當補充女性荷爾蒙等，約90%的子宮內膜癌與荷爾蒙相關，但仍有10%的個案是因為遺傳或基因異常。王鵬惠提醒，子宮內膜癌發生最多的年齡是在在55至56歲之間，這年齡的女性應該定期接受檢查。

除了異常的陰道分泌物，王鵬惠說，腹痛腰痛也是症狀之一，但後者往往癌症已是晚期。預防和早期發現是控制子宮內膜癌的關鍵，醫界倡導「六分鐘一生、三合一保一世」，即子宮頸抹片、抽血檢查CA125和超音波檢查，這些檢查有助於及早發現癌症跡象，實現早診斷、早治療。

子宮內膜癌的早期徵兆以陰道異常出血最為常見，國健署提醒，疲倦、貧血或下腹悶痛等不適，也是子宮內膜異常的警訊。另外，年輕女性也可能罹患，要注意月經不規則；子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌，應注意疾病迷思。

國際研究指出，BMI超過30，罹患子宮內膜癌風險大增，規律運動配合健康飲食與體重控制，可進一步降低相關癌症風險。王鵬惠強調，子宮內膜癌有明顯症狀，停經後出血是警訊，絕大多數都是早期發現，第一、二期的治癒率高。

世報陪您半世紀

上一則

每周5天各10分鐘「運動零食」2個月腰圍少1吋

下一則

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

延伸閱讀

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡
醫藥／8種日常生活習慣 不利心臟健康

醫藥／8種日常生活習慣 不利心臟健康
經痛到吃藥才能上班 她以為是愛吃生冷飲食 懷孕發現子宮肌瘤9公分大

經痛到吃藥才能上班 她以為是愛吃生冷飲食 懷孕發現子宮肌瘤9公分大
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️沉默的模範生：華裔青少年的心理危機

2026-03-03 09:30
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

2026-03-01 20:05
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13
腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟病常伴隨脹氣、便秘，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全又緩解腸道問題。（本報資料照片）

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫建議多吃這5類水果可以顧腸胃

2026-03-03 05:19

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整