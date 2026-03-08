我的頻道

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

記者廖靜清／台北報導
骨鬆是無聲的疾病，多數患者在發生骨折前毫無症狀，常是不小心跌倒發生骨折，才發現罹患骨鬆。（123RF）
女性在停經後，因雌激素急劇下降，骨質每年流失約1至2%，若缺乏運動、高鈉飲食、抽菸飲酒、罹患慢性病等，骨質流失的速度會加快。衛福部統計，台灣女性65歲以上每7人就有1人患有骨質疏鬆。中華民國骨質疏鬆症學會資料顯示，50歲以上女性因骨鬆骨折與併發症的死亡風險，為男性3.37倍。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生表示，骨質疏鬆不僅影響行動力，也與死亡風險密切相關，老人若曾發生過一次髖部骨折，一年內死亡率高達20%，主因是臥床感染、肺炎等骨折引起的併發症。台灣已邁入超高齡社會，骨質疏鬆是老人常見慢性病第四位，而髖部骨折發生率更居亞洲第一、世界第九。

韓德生指出，女性巔峰骨量較男性低，加上停經後雌激素減少，也會加快骨質流失速度。研究指出，50至59歲的女性族群，較40至49歲時骨質流失率增加22倍之多，若未及早介入，骨折死亡風險將大幅上升。尤其是無預警情況下導致的髖部骨折，恐喪失行動能力，嚴重影響生活品質。

骨質疏鬆因早期無明顯症狀，且駝、矮、痛等症狀常被誤以為是自然老化，多數患者骨折後才發現問題。而年輕女性因日曬不足、久坐、減肥節食及高咖啡因攝取等因素，患者已出現年輕化趨勢。國健署呼籲，預防骨鬆要從年輕開始做起，除了改善生活型態，若骨密度極低，必須介入藥物治療。

韓德生分享，曾有一位45歲女性，平時常有腰痠背痛、抽筋情形，隨年齡增加症狀加劇，卻未特別留意。有一次在家中行走僅順勢以手扶住牆面，未有明顯跌倒或劇烈碰撞，隔天卻出現手腕疼痛與腫脹，就醫檢查後確認為骨折。進一步檢測發現，骨密度為-2.1，已呈現明顯骨質流失情形。

韓德生提醒，長期鈣質攝取不足加上骨質流失，是導致低度外力即發生骨鬆骨折的關鍵原因。民眾除了定期健康健康，也可運用骨質疏鬆症自我評量表，以「年齡（歲）–體重（公斤）」乘以0.2，若數值≥ 2，即表示為骨質疏鬆風度風險患者，罹病機會達約六成，應及早進行進一步檢查。

韓德生強調，營養補充、規律運動、骨密檢測，是逆轉骨齡的關鍵。日常飲食或營養補充品可多攝取鈣質，包括曬太陽使身體產生維生素D，維生素D可以加強腸胃對鈣的吸收。超慢跑、上下樓梯、深蹲等運動，可幫助刺激成骨細胞，增加骨密度。骨質疏鬆是慢性病，一年一次的骨密檢測觀察變化，亦可降低骨折風險。

