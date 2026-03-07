心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

「他昨天晚上還在跟我們聊天，怎麼今天早上起床就不舒服？」北榮婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，這樣的情況，並不少見，心血管疾病 經常在清晨發作，並非偶然。血管不是水管，它每天有自己的作息，血管內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差，如果血管本就有斑塊，加上血壓往上衝，風險自然提高。

張家銘在臉書表示，我們的血管裡有一層薄薄的細胞，叫做血管內皮細胞。這一層細胞很安靜，但會製造內皮型一氧化氮合成酶，進而產生一氧化氮。一氧化氮就像血管的保護氣體，讓血管放鬆，讓血流順暢，同時也能減少發炎，避免血小板亂黏。

重點是，這個系統跟著生理時鐘在變化，這個節律，是由時鐘基因蛋白（CLOCK）、腦與肌肉芳香烴受體核轉位樣蛋白一（BMAL1）、週期蛋白（PER）、隱花色素（CRY）、反向核受體（REV-ERBα）、孤兒核受體（RORα）一起在控制。簡單講，我們身體裡有一個看不見的時鐘，血管每天都在聽這個時鐘的話。

為什麼清晨風險比較高？張家銘說明，到了清晨，身體準備起床，交感神經開始活躍，血壓上升，心跳會加快；可是，同一個時間點，內皮功能卻在低點，也就是說，一氧化氮比較少，血管比較緊，彈性比較差。這時如果血管本來就有一些斑塊，再加上血壓往上衝，風險自然提高。

張家銘表示，他常在診間說，健康問題常來自身體分子背景混亂。所謂分子背景，簡單講，就是細胞工作的環境。如果這個環境穩定，細胞就會照規矩做事；如果這個環境亂掉，細胞就會開始做出不適當的反應。例如長期熬夜，表面上只是晚睡，其實已打亂時鐘基因節奏。內皮型一氧化氮合成酶原本應該產生一氧化氮，卻開始產生活性氧。

活性氧一多，氧化壓力就上升，然後核因子κB被啟動，發炎分子增加，血管內皮黏附分子上升，免疫細胞更容易黏在血管壁，一層一層推進，動脈粥樣硬化就慢慢形成。這不是單一問題，生理時鐘軸亂了，代謝軸也會受影響，發炎軸跟著上來，氧化壓力軸也升高；當多個軸心同時偏移，系統彈性下降，疾病就會站穩腳步。

其實身體一直在提醒我們，只是我們太忙，沒有細看。熬夜幾天之後，心跳比較快；早上起來頭暈，血壓忽高忽低；情緒變得比較急。

再久一點，血糖變難控制，肚子慢慢變大。這些都不是單純累，這背後，是腦與肌肉芳香烴受體核轉位樣蛋白一節律失調，是週期蛋白下降，是一氧化氮不足，是氧化壓力增加。分子背景一亂，細胞自然走向不理想的方向。

另外，張家銘表示，清晨醒來的前幾分鐘非常重要。不要鬧鐘一響就立刻彈起來。可以先在床上躺一兩分鐘，動動手指、轉轉腳踝，讓身體慢慢醒過來。接著坐起來，再停個十幾秒，深呼吸幾次，等心跳和血壓穩一點，再站起來。

因為清晨一氧化氮本來就偏低，血管比較緊，彈性還沒完全恢復。如果動作太快，血壓瞬間變化大，血管來不及調整，風險自然增加。給身體一點時間，讓它慢慢「開機」，其實就是在幫血管多加一道保護。

如何從分子開始調整？張家銘建議四件事：

第一件事：光

每天早上固定時間曬太陽，就算只是站在陽台20分鐘，都有幫助。因為自然光會穩定視交叉上核的節律輸出，時鐘基因就會重新對時。晚上九點之後，把燈光調暗，少滑手機，讓褪黑激素自然分泌。身體才會知道，該休息了。

第二件事：睡眠規律

不一定要很早睡，可是，要固定時間，固定入睡，固定起床。內皮型一氧化氮合成酶的節奏才會穩定。

第三件事：吃飯時間

把三餐集中在白天活動時段，盡量不要半夜吃消夜。因為反向核受體與孤兒核受體正在調控脂質與發炎，夜間進食，會打亂這個平衡。

第四件事：運動

規律的中等強度運動，會讓血流增加，血流的剪力刺激，會活化內皮型一氧化氮合成酶。再加上深綠色蔬菜，補充天然硝酸鹽。適量鎂與抗氧化營養素，就能幫助穩定一氧化氮環境。

這些聽起來簡單，可是，它們是在修復分子背景。分子體質不同，調整也要更精準。

每個人節律體質不同，有人偏早型，有人偏晚型，這跟時鐘基因多型性有關。如果再加上高血壓、代謝症候群、胰島素阻抗，那麼我會建議做氧化壓力指標、發炎指標、脂質亞型分析；有時候，也會調整用藥時間，例如把降血壓藥改在夜間服用，讓清晨血壓高峰變得平穩，這就是時間治療學（chronotherapy）的實際應用。

精準健康的核心，就是優化身體分子背景，讓細胞回到原本該走的方向。張家銘表示，請大家記得，心血管疾病很少一夜之間出現，它往往是分子背景長期失衡的累積。當我們讓生活有節奏，讓光有時間，讓睡眠有規律，讓吃飯有固定時段，讓運動成為習慣，其實就是在幫血管恢復秩序。

當多個軸心慢慢回到平衡，系統恢復彈性，細胞自然會朝健康方向前進。張家銘表示，時間，是身體最重要的節拍器，您每天的選擇，就是在替這個節拍器校準；從今天開始，早一點睡，曬曬太陽，好好吃飯，這些小改變，血管都會記得。