夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

快訊

記者翁唯真／台北報導
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，這種情況在醫學上稱為「耳鳴」，多數並非耳朵受傷，而與大腦對聲音訊號的敏感度調整有關。

張家銘說，大腦會依環境狀況自動調整聽覺敏感度，當耳朵接收到聲音變少，例如聽力逐漸下降、長時間處於高噪音環境，或內耳狀態改變時，大腦可能會「放大」聲音訊號，以維持對周圍聲音的感知能力。這原本是一種正常的保護機制，但若身體長期處於壓力、疲勞或慢性發炎狀態，神經系統變得較敏感，微弱的神經訊號也可能被大腦「聽成」聲音，形成耳鳴。

臨床上，醫師在評估耳鳴時，通常會先排除耳朵與神經相關的器官性疾病，張家銘說，例如年齡相關的聽力退化、自體免疫性內耳疾病、梅尼爾氏症、中耳感染、偏頭痛，甚至聽神經腫瘤等情況。有些藥物，如部分抗生素、利尿劑、抗憂鬱藥或化療藥物，也可能引發耳鳴。

張家銘表示，梅尼爾氏症是較常見的原因之一，患者常同時出現眩暈、耳鳴與聽力下降，與內耳液體壓力升高有關。另有一種較特殊的耳鳴，是血管壓迫第八對腦神經造成的「前庭陣發症」，患者可能出現短暫眩暈與耳鳴，有些人形容聲音像打字機節奏，因此又被稱為「打字機型耳鳴」。

張家銘指出，若檢查未發現明顯器官問題，許多耳鳴往往與神經系統敏感度上升有關。臨床觀察也發現，不少患者在壓力大、熬夜、身體疲勞或感冒發炎時，耳鳴會變得更明顯，這是因為壓力荷爾蒙與慢性發炎可能影響神經網路，使大腦對聲音訊號的放大程度增加。此外，許多人會覺得耳鳴在夜晚特別清楚，主要是因為白天環境聲音多，大腦注意力集中在外界聲音；當夜晚環境變安靜後，身體內部的微弱訊號就更容易被察覺。

張家銘建議，改善耳鳴不一定只從耳朵著手，調整整體生活型態同樣重要，包括均衡飲食、多攝取天然食材、減少加工食品與精製糖、維持規律運動，及充足睡眠，都有助於降低身體發炎與穩定神經系統。

張家銘提醒，若耳鳴持續時間長、伴隨聽力下降、眩暈或單側耳鳴等症狀，仍應盡早就醫檢查，排除相關疾病。不過在多數情況下，只要生活節奏逐漸穩定、壓力降低，神經系統敏感度也會慢慢下降，耳鳴通常會變得不那麼明顯，不至於影響日常生活。

