假日睡10小時更累？精神科醫：報復性睡眠恐打亂節律

記者翁唯真／台北報導
不少上班族在平日長期熬夜、睡眠不足,到了周末或連假,刻意延長睡眠至10至14小時,希望「一次補回睡眠債」,卻發現醒來反而頭昏腦脹、精神渙散。(123RF)
不少上班族在平日長期熬夜、睡眠不足，到了周末或連假，刻意延長睡眠至10至14小時，希望「一次補回睡眠債」，卻發現醒來反而頭昏腦脹、精神渙散。專家指出，這種現象被稱為「報復性睡眠」，它其實不是有效補眠，而是對長期壓力與節律失衡的補償幻想。

精神科醫師楊聰財說，睡眠並非銀行帳戶，無法線性存款與還債，真正影響精神狀態的核心，不只是「睡多久」，而是生理時鐘是否穩定。人體睡眠主要由兩大系統控制，包括「睡眠壓力系統」與「生理時鐘系統」，其中中樞位於大腦的視交叉上核，負責調節褪黑激素、皮質醇、體溫與代謝節律。

假期晚睡晚起，會推遲褪黑激素分泌與皮質醇高峰，讓白天清醒感下降，形成所謂「社交時差」，猶如長期處於微型時差狀態。楊聰財說，睡眠以約90分鐘為一個循環，過度延長睡眠時間反而可能打亂深睡與快速動眼期（REM）結構，若在深睡期被喚醒，還會產生強烈「睡眠慣性」，導致整天昏沉。

研究也發現，長期過度睡眠與慢性發炎指標上升、胰島素敏感度下降有關，可能增加代謝症候群風險。晚起減少晨光刺激，也會影響血清素與多巴胺活性，讓情緒穩定度與動機感降低。

而在心理層面上，楊聰財表示，報復性睡眠常是一種無聲抗議，潛意識在傳達「我太累了」的訊號。情緒耗竭、焦慮壓力、完美主義傾向，都可能讓人誤把情緒疲勞當成身體疲勞，對部分憂鬱或焦慮傾向者而言，假期長睡更可能是一種逃避機制。

楊聰財指出，高壓工作族群如醫護、科技業、服務業與輪班族風險較高；夜貓型人格與年輕族群也較易出現社交時差現象。現代社會過勞文化、科技藍光干擾與都市光害，更加劇生理時鐘混亂。

真正的修復關鍵在於「規律」，而非單純延長時數，楊聰財建議即使假日也固定起床時間，入睡時間不宜晚於平日1小時以上，補眠控制在1至1.5小時內即可。起床後曬10至20分鐘晨光，有助於重置生理時鐘；午睡以20至30分鐘為宜，避免影響夜間睡眠。

此外，情緒釋放往往比延長睡眠更重要，楊聰財說，運動、傾訴、寫日記、建立壓力出口，才能真正降低身心耗竭。真正疲憊的，或許不只是身體，而是整個生活節奏。

