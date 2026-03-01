我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川習會前 美延後130億美元對台軍售

調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

記者謝進盛／台南報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌。（記者謝進盛／翻攝）
衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌。（記者謝進盛／翻攝）

不少人春節期間大魚大肉加上作息不正常，血脂數值飆升。醫師提醒，過年後往往是心血管疾病風險上升關鍵時刻，本身有高血壓、糖尿病或心臟病病史族群，更不可掉以輕心，建議每半年可施打新型長效降血脂針劑守護健康。

台灣衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌表示，春節期間短短一至兩周高油脂飲食，可能讓低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）顯著上升。他發現，台南溪北地區（新營、鹽水、後壁等）人口結構趨於高齡化，許多長輩常因春節期間子孫返鄉、作息變動而中斷規律服藥。據統計，高齡族群年後因心血管不適就醫的比例較平日增加約15-20%。

「許多病人在過年後回診時，血脂數值明顯惡化。」楊焜斌指出，對於本身屬於高風險族群，例如曾經心肌梗塞、裝過支架或合併糖尿病的患者，若 LDL 控制不理想，將增加未來半年內發生心肌梗塞或中風的風險，需更積極穩定降脂治療。

他指出，目前除傳統每日口服降血脂藥物外，醫療上也有新型長效降血脂針劑選擇，例如 Inclisiran。此類藥物透過抑制 PCSK9 蛋白生成，可有效降低 LDL 膽固醇，且給藥頻率為半年一次。

楊焜斌說明，對於無法規律服藥或即使服用高強度口服藥物仍未達標的患者，長效針劑可作為輔助選擇；透過穩定降低 LDL，有助減少動脈硬化進展。

楊焜斌也提醒，並非所有人都需要施打，是否適合需經專科醫師評估個人風險與病史後決定。

楊焜斌提醒，心血管疾病往往沒有明顯前兆，真正預防是在症狀出現前就做好控制，因此如有曾發生心肌梗塞或中風者、糖尿病合併高血脂患者、 LDL 長期高於建議標準者等3大族群，春節後是重新檢視健康指標重要時機，建議及早評估、積極治療，才能真正守護心臟健康。

世報陪您半世紀

心血管疾病

上一則

晨起喝溫水舒緩鼻塞、便祕 3好處被誇大

下一則

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

延伸閱讀

年後體重飆升是變胖或水腫？醫建議先別急打「瘦瘦針」

年後體重飆升是變胖或水腫？醫建議先別急打「瘦瘦針」
背痛以為心肌梗塞復發 竟是嚴重胃潰瘍

背痛以為心肌梗塞復發 竟是嚴重胃潰瘍
打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明
年節團聚壓力大 北市、桃園精神醫院急診就醫者增

年節團聚壓力大 北市、桃園精神醫院急診就醫者增

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
正在服用特定藥物的民眾要格外留意，這些經醃製、發酵、熟成的食品富含「酪胺」，若與具有抑制單胺氧化酶（MAO）作用的藥物併用，恐產生「乳酪效應」，引發血壓急遽升高，嚴重時甚至造成中風或心肌梗塞。（123RF）

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

2026-02-22 04:19

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光