我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳白宮私下盼「以色列先動手」引伊朗報復 爭取民意轉支持開戰

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

50歲男走路常撞桌腳竟檢查出青光眼 醫：視野「變暗、缺損」要小心

記者廖靜清／台北即時報導
青光眼患者初期難以察覺異常，定期接受檢查，以早期發現治療。（123RF）
青光眼患者初期難以察覺異常，定期接受檢查，以早期發現治療。（123RF）

青光眼被喻為「視力小偷」，多數患者初期無明顯症狀，甚至對輕微視力模糊、光暈或視野周邊變小無感，等到看東西的範圍縮小，或開車時某個角度看不到、走路經常撞到或跌倒，病情進展到一定程度才察覺。台灣三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文提醒，「及早發現、及早治療」是防治青光眼的關鍵，避免視力惡化。

呂大文指出，3C產品過度使用、睡前關燈滑手機以及高度近視族群增加，青光眼已有年輕化趨勢。診間不少個案雖然視力沒有減退，但會出現「走路常撞到桌角」、「找不到放在身旁的物品」等周邊視野缺損情形，忽略早期隱形跡象而延誤治療，一旦損害視神經即不可逆。

呂大文以一名個案為例，近50歲的張先生，高度近視、平時需長時間盯著電腦工作。近半年來，走路常莫名撞到門框或桌角，經常打翻放在桌邊的水杯，還伴隨著眼睛脹痛。起初以為只是太過疲勞，直到接受眼科檢查，才驚覺眼壓過高，且周邊視野已出現不可逆的缺損，確診為青光眼。

根據統計，台灣青光眼患者已突破45萬人，且近三成患者年齡低於49歲。呂大文說，青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是主要危險因子，高度近視、過度使用3C產品、睡前關燈滑手機等，都會對眼睛產生生理上的壓力，造成的視力損害是「不可逆」的。

青光眼是眼壓過高而造成視神經逐漸受損的疾病，其原理是當眼球內的房水排出受阻，累積的眼壓就會壓迫視神經，導致視野從周邊開始「變暗」或「缺損」。呂大文表示，視野縮小與缺損是從周邊開始，中心視力往往最後才受影響，許多患者容易錯失黃金治療期。

治療青光眼旨在降低眼壓、防止視神經進一步受損，傳統多以眼藥水為主，若控制不佳，再依個別病況評估是否需進一步手術。臨床上也會評估進行新型「微脈衝經鞏膜雷射」，具有良好的安全性與較短恢復期，根據國外長期追蹤研究顯示，約30至40%患者可有效降低眼壓，實際適用性仍需由專業醫師評估狀況。

呂醫師呼籲，青光眼造成的視神經傷害不可逆，治療的目標是「保全現有視力」，而非恢復已失去的視野。若發現生活中常有莫名碰撞、視野變窄的情形，應盡速就醫，特別是有青光眼家族史、高度近視或三高疾病的高風險族群，除了重視用眼習慣，每年更應進行完整的眼科檢查。

降低青光眼風險

1.定期眼科檢查：40歲以上、高度近視、有家族史者，建議每年至少進行一次眼科檢查。

2.避免長時間用眼：使用30分鐘電腦後，休息10分鐘。

3.限制3C使用：嚴禁在黑暗中滑手機，減輕視神經壓力。

4.控制慢性病：積極控制糖尿病高血壓等慢性病，特別是糖尿病易引發「新生血管性青光眼」。

5.均衡飲食：多攝取深綠色蔬菜，避免高鹽、高糖、高脂肪食物，減緩視神經氧化損傷。

世報陪您半世紀

糖尿病 三高 高血壓

上一則

一喝母乳就昏迷 女嬰患「楓糖尿症」出生帶有楓糖味體液及尿液

延伸閱讀

剛被川普點名表揚 魯比歐被抓包滑手機…簡訊內容曝光了

剛被川普點名表揚 魯比歐被抓包滑手機…簡訊內容曝光了
常熬夜追劇…小心視力失焦眼壓高 可做1動作自行檢查

常熬夜追劇…小心視力失焦眼壓高 可做1動作自行檢查
陳光復左眼失明疑光線反差大跌倒 醫研判單眼視力缺乏「這感覺」所致

陳光復左眼失明疑光線反差大跌倒 醫研判單眼視力缺乏「這感覺」所致
學步易跌倒、視線模糊…幼童有弱視 把握4-5歲黃金治療期

學步易跌倒、視線模糊…幼童有弱視 把握4-5歲黃金治療期

熱門新聞

美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？