我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪來襲 紐約市明停課停學 19年來首見

LAX機場兩大便民措施停擺 致旅客受阻

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

人真的能預知死亡將至？美國1名網紅護理師Kirstie在TikTok透露，指很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。

台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也在臉書分享個人經驗，他表示，台灣的臨終病人過世前，最常講的話是：「不用幫我治療了，我想出院回家」、「XX要來接我走了」（過世的親人或者信仰的神明），或是表達對治療的疲憊感，覺得累了、痛苦夠了。

有醫師留言，「依我自己病人的經驗，有的會看到黑白無常來接自己，所以就開始跟家屬交代後事，然後就離世了」。

也有網友表示，「奶奶離世前幾個小時在病床上，問我姑姑什麼時候可以返去（台語），姑姑還回答『快了，治療好就可以回去了』，殊不知那是最後一次對話」、「我大姊在走之前原本虛弱無力，但忽然間迴光返照，從床上坐起來說她要回家，然後沒多久就躺了下去而離世」。

其他網友說，「當下會覺得不捨！自己不孝，其實過幾年後，回想當初到底在想什麼呢！家人辛苦，病人更苦」、「遲早要面對的事。平常心即可！ 及時行樂、把握當下！ 其他的交給老天爺去安排」。

世報陪您半世紀

TikTok

上一則

癌友「失志症候群」讓生活失去意義感 年節9天心理諮商需求攀升

延伸閱讀

醫療保健產業 幾支撐就業市場 加州急診技師：這工作能養活一家人

醫療保健產業 幾支撐就業市場 加州急診技師：這工作能養活一家人
諾羅病毒多可怕？他發現賴清德當時1情況：有感染機會

諾羅病毒多可怕？他發現賴清德當時1情況：有感染機會
八旬患者如廁竟昏迷亡 蘇一峰：病人很喘一定要注意

八旬患者如廁竟昏迷亡 蘇一峰：病人很喘一定要注意
加護病房護理師揭密臨終瞬間：病人離世前都說這句話

加護病房護理師揭密臨終瞬間：病人離世前都說這句話

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
醫師提醒，由於代謝下降，容易發胖的40至50歲世代適合「蔬菜優先」，60歲起要注意營養不足，蛋白質需要有足夠的攝取量；示意圖。（圖／123RF）

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮