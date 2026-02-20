拜拜被香燙到是「神明給暗示」？ 醫籲快沖水15分鐘防感染

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
年節期間各地湧現走春潮，醫師提醒，廟宇人潮壅擠小心被香燙到。（本報資料照片）
年節期間各地湧現走春潮，醫師提醒，廟宇人潮壅擠小心被香燙到。（本報資料照片）

過年習俗到廟宇走春祈福，各地廟宇擠滿了人山人海的信眾，有人在上香過程中被燙到，甚至香灰亂飛掉入眼睛，致角膜灼傷。民間流傳：被香燙到可能是神明給的暗示？台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，被手持點燃的線香燙到要立即用大量清水沖洗，避免感染或留疤。

黃毓惠說，春節期間，家庭主婦和兒童發生意外燙傷的機會高，造成意外的來源以煮菜的熱油、熱湯最常見，以及拜拜被線香燙傷。「皮膚作為人體第一道防衛線，具有關鍵的保護作用，燒燙傷會破壞保護層，導致體液流失、增加感染風險及體溫調節失常。」

黃毓惠強調，燒燙傷應立即以「沖、脫、泡、蓋、送」原則處理，首先以流動清水連續沖洗燒燙傷部位至少15分鐘，降低皮膚表面熱度、減少疼痛與腫脹。如果傷口紅腫，大約是一度燙傷；二度則是出現水泡以及劇痛疼痛；三度傷及全層皮膚，通常無痛感，需醫療植皮。

「被香燙傷雖然傷口面積不大，但仍要注意傷口深度，有時候香戳的比較深，或是燙到眼皮部位，切勿自行弄破水泡或塗抹偏方。」黃毓惠表示，輕微、小面積的一級或淺二級燙傷，先進行沖水冷卻處理，後續可使用抗生素藥膏來預防感染，但若有水泡破裂或深層傷口，請務必就醫治療。

黃毓惠提醒，燙傷的急救關鍵在於清潔與保護，應使用食鹽水照護傷口，牙膏、蘆薈、醬油、蜂膠或油膩的凡士林，這些偏方會包覆熱能並可能導致感染。坊間有些標榜舒緩的藥膏屬於修復期使用，剛燙傷的「急性期」並不適合，應等到傷口初步癒合、收乾後，再依指示使用。

除了燙傷急救，黃毓惠說，過年期間冷熱溫差大，甚至有民眾會去高緯度的地方度假，收假後因「乾燥性皮膚炎」至門診報到。常見症狀於小腿前側、四肢出現網狀紅疹、脫屑、劇烈搔癢，主要病因是寒冷造成皮膚血管收縮，皮膚汗腺及皮脂腺的功能下降，表現出乾燥粗糙。其預防及治療重點為增加保濕、注意洗澡水溫等，嚴重則需使用醫師開立的類固醇藥膏。

春節

