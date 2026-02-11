除夕夜圍爐注意飲食 台中慈濟醫師提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

我的頻道

記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，高溫的飲食習慣可能暗藏健康陷阱，長期下來恐大幅提升罹患食道癌的風險。（台中慈濟醫院提供）
春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台灣台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習慣，可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險。

翁任康醫師表示，食道癌是沉默殺手，早期症狀並不明顯，一旦發現常已進入中晚期，治療難度高。他說根據臨床觀察，台灣食道癌死亡率居高不下，其中一個重要的致病因子，正是眾人普遍喜愛「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食文化。特別是寒冷冬季或春節圍爐時，習慣搭配滾燙的火鍋料或熱湯，很多人只吹個一兩口氣就吃喝，可能直接灼傷食道黏膜。

翁任康表示，食道是連接咽喉與胃的通道，食道黏膜脆弱且敏感，能承受的溫度有限。當吃下溫度超過65度的食物或飲品時，黏膜細胞就會受到「熱傷害」。雖然黏膜有強大的自我修復能力，但如果是經常、反覆灼傷，例如每天喝超過65度的熱湯、熱茶，或習慣直接吃剛從火鍋撈起的食材，食道黏膜就會處於不斷傷害、修復、再傷害」的過程而慢性發炎。

翁任康說，長期發炎反應會導致黏膜細胞發生異變，增加癌前病變的機率，最終可能發展台灣最常見的食道鱗狀細胞癌。他強調，許多國際研究已證實，高溫飲品與食道癌間存在明確的相關性。特別是大年大節，一家人圍著火鍋邊煮邊吃，食物溫度常被忽略，許多人從湯鍋舀起熱湯或夾起火鍋料就直接吃下肚，食道就因此處於高風險。

他提醒，煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。火鍋湯底雖然美味，但反覆熬煮後鈉含量會增高，建議適量並在湯品略微放涼後再品嘗，兼顧健康與美味。

台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒，高溫的飲食習慣可能暗藏健康陷阱，長期下來恐大幅提升罹患食道癌的風險。（台中慈濟醫院提供）
