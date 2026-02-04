冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
一氧化碳無色、無味，中毒初期症狀為頭痛、頭暈、惡心、全身無力，嚴重時會昏迷、痙攣、腦缺氧甚至死亡。（本報資料照片）
入冬以來，一氧化碳中毒死傷事件頻傳，台灣大林慈濟醫院急診室主任李宜恭提醒，處於密閉環境時，若沒來由地感覺頭痛、頭暈、噁心、疲倦、四肢無力，就應懷疑一氧化碳中毒，盡速開窗，讓空氣流通，並離開室內，走至陽台、戶外。

李宜恭表示，天氣寒冷門窗緊閉，室內空氣不流通，再加上燃氣熱水器或爐具安裝不當，就可能累積一氧化碳，引發悲劇。一氧化碳無色、無味、無臭，卻有毒，吸入後常不自覺，嚴重時陷入昏迷、痙攣、腦缺氧，甚至死亡。昏迷時間愈長，後遺症愈嚴重，即使從死神手中被搶救回來，也可能因為「遲發性神經精神症候群」，意識及精神狀態變差，無法工作，生活無法自理，終身受害。

李宜恭指出，一氧化碳中毒的症狀，會因吸入的時間長短、濃度而不同，當發現異狀並離開中毒環境，吸入新鮮空氣後，不適感即迅速消失。提醒民眾，在室內時，若突然感覺頭痛、頭暈、四肢無力等，就需提高警覺，盡快打開門窗，離開現場。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，一氧化碳被喻為「居家隱形殺手」，因為它比氧氣更容易與血紅素結合，導致全身組織及器官缺氧，重創心臟血管系統以及大腦，引發心律不整、心肌梗塞，或是類似腦中風的腦部受損。

顏宗海提醒臨床醫師，在收治疑似一氧化碳中毒個案時，務必詳細地詢問病史，掌握臨床症狀、理學檢查，配合抽血，檢查一氧化碳血紅素濃度，進一步評估組織缺氧程度，給予適當治療。

依照治療指引，一氧化碳中毒的病患均接受同樣標準的治療方式，輕微中毒症狀，使用「非再吸入性」面罩（Non rebreathing mask），持續供氧四小時，嚴密評估生命跡象。症狀嚴重者，考慮使用高壓氧治療，減輕心臟、腦部組織的損害。

