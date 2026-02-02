我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慟 知名音樂人袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

「KPop獵魔女團」再掀美國學韓語熱 相關課程逆勢成長

冬令進補藏陷阱 醫警告：小心酒駕風險

記者朱冠諭／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少民眾以燒酒雞、薑母鴨等含酒料理進補取暖，部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這類料理即使經過烹煮，酒精仍可能殘留並被身體吸收，有酒駕風險。（本報資料照片）
不少民眾以燒酒雞、薑母鴨等含酒料理進補取暖，部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這類料理即使經過烹煮，酒精仍可能殘留並被身體吸收，有酒駕風險。（本報資料照片）

隨著寒流來襲，不少民眾會以燒酒雞、薑母鴨等含酒料理進補取暖。但部立桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，這類料理即使經過烹煮，酒精仍可能殘留並被身體吸收，不僅有酒駕風險，對於酒駕再考照民眾而言，也可能導致考照評估的抽血指標升高，影響治療與考照進度。

蘇柏文表示，臨床上確實遇到部分酒駕再考照民眾，因天氣寒冷持續食用燒酒雞、薑母鴨進補，自認「沒有喝酒」，卻在門診追蹤抽血時發現相關指標不降反升，甚至比治療初期更高，讓民眾相當困惑。依現行規定，酒駕遭吊銷駕照者，須於期滿後至指定醫療機構完成酒癮評估與治療，一年需完成至少12次以上的門診評估與治療紀錄，作為後續重新考照的重要依據。

蘇柏文說，酒駕再考照評估中，常會使用「缺鐵運輸蛋白酶（Carbohydrate-Deficient Transferrin，簡稱CDT）」作為重要抽血指標。CDT並非檢測當下是否飲酒，而是反映民眾近幾個月是否有長期、大量酒精攝取的情形，數值越高，通常代表長期飲酒的嚴重程度越高。

不少民眾誤以為，只要在門診前一、兩周停止飲酒，抽血數值就會下降，這樣的想法並不正確。蘇柏文指出，CDT的概念類似糖尿病患者追蹤糖化血色素，是用來評估一段時間內的整體狀況，而非短期行為表現，臨時停酒並無法快速掩蓋長期飲酒或含酒飲食對身體造成的影響。

蘇柏文也分享臨床觀察指出，大多數酒駕再考照民眾，因需自費就醫，確實會刻意避免飲酒；但仍有少數民眾在治療期間，因天氣寒冷持續食用含酒料理，導致CDT數值不降反升。一般評估希望CDT能低於1.3，但臨床上曾見到少數個案數值明顯升高，顯示其體內長期酒精攝取情形，進而影響酒癮評估治療的完成，也可能延後重新考照的時程。

桃園醫院精神部成癮治療科表示，有酒駕再考照評估治療需求的民眾，可透過官方LINE帳號「@tyreborn」諮詢與預約，將由專人協助安排評估與治療流程，減少等待時間，讓民眾更安心完成相關程序，也提醒天氣冷可以進補，但只要攝取含酒精的料理或飲品，就應避免開車或騎車，保護自己與其他用路人的安全。

酒駕 糖尿病 LINE

上一則

年末聚餐吃到怕 中醫授這三招 去油膩、改善腸胃不適

延伸閱讀

夏威夷倡下修法定酒精濃度至0.05 盼降酒駕事故

夏威夷倡下修法定酒精濃度至0.05 盼降酒駕事故
「黑白大廚2」林盛根驚爆6次前科 4次酒駕又無照

「黑白大廚2」林盛根驚爆6次前科 4次酒駕又無照
紐約州嚴打交通違規 酒駕等多項違法行為將納入積分系統

紐約州嚴打交通違規 酒駕等多項違法行為將納入積分系統
釋小龍疑爆酒駕 代駕開一半又自己開 爭議畫面流出

釋小龍疑爆酒駕 代駕開一半又自己開 爭議畫面流出

熱門新聞

家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02
自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

2026-02-01 20:45
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號；示意圖。（圖／123RF）

🎙️燒心、嗓子卡、夜咳不斷 真的只是消化不良嗎？

2026-01-27 09:30
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（123RF）

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

2026-01-26 05:04
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬