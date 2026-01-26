我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

500億元向AI資料中心Switch招手 軟銀併購案終告破局

醫籲提高警覺「色盲」恐導致錯失膀胱癌前兆

降低鼻咽癌風險 台大：每周一杯綠茶或咖啡、多吃植物性維生素和鮮魚

記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌在華人的罹患率較高，好發於40歲至55歲。（記者廖靜清／攝影）
台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌在華人的罹患率較高，好發於40歲至55歲。（記者廖靜清／攝影）

台灣因地理與族群因素，是鼻咽癌高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，常發於40至55歲中壯年，男性為女性3倍。醫師提醒，鼻咽癌初期三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續二周以上，務必就醫。台大針對4千人的大型對照研究發現，只要每周喝一杯500c.c綠茶或咖啡，有助降低鼻咽癌風險。

台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌在華人罹患率高，超過9成鼻咽癌與EB病毒感染有相關，其形成通常是EB病毒的潛伏感染，合併本身危險的基因、環境暴露等多重因素。台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌特別好發中國東南沿海，故又稱「廣東瘤」，綜合歸納高危族群為華裔、男性、40至55歲、有家族史、慣用醃製食物。

婁培人表示，鼻咽癌發病年齡平均40歲，但近年十幾到廿幾歲病例愈來愈多，有年輕化趨勢。台大進行長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例家族成員中，血中EBV抗體陽性比率顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

EBV又稱EB病毒，也稱為「第四型人類疱疹病毒」，很多人都感染過。王成平表示，台大醫院研究團隊系統性分析鼻咽癌相關EBV抗體，打造更精準的早期診斷平台，以達到及早治療、提升治療成效的目的。

「鼻咽癌的病因尚未完全明確，可能原因是基因遺傳、EB病毒感染、飲食習慣及環境因素。」王成平說，居家或工作環境若常吸入甲醛、粉塵等刺激性氣體，以及常食用鹹魚、醬菜等醃製品，長大後罹患鼻咽癌比率大增。在環境因子方面，建議多攝取植物性維生素、鮮魚、綠茶與咖啡，可降低鼻咽癌風險。

王成平指出，任何年齡的人都可能罹患鼻咽癌，門診每年都有2、3位十幾歲患者的個案，卅多歲個案也不在少數。早期症狀不明顯，常被誤認為感冒或過敏，「鼻涕帶血、持續二周鼻塞」是重要警訊，另外，耳朵悶脹、痰中帶有血絲、不明原因頸部腫瘤，務必提高警覺就醫檢查。

王成平提醒，家族中若有一等親，尤其是兄弟姊妹曾得到鼻咽癌，罹患鼻咽癌的風險高出一般正常人許多。若進行鼻咽癌EB病毒指數持續為陽性反應，有4%至5%可能是鼻咽癌，應長期且定期接受耳鼻喉科醫師鼻咽鏡檢查。值得注意的是，檢測血清中的EB病毒含量雖然不能靠此確診，但對篩檢、診斷參考及治療後的復發監測非常有價值。

在治療方面，鼻咽癌治療以放射治療為主，另搭配化學治療，以提高治癒率。王成平說，台大持續精進治療技術，率先發展前導式化學治療策略，有效提升晚期鼻咽癌之局部控制率與遠端轉移治癒率。對於局部或頸部復發病患，內視鏡雷射手術及選擇性頸部淋巴結廓清手術，成功取代再次放射治療，兼顧治癒率與生活品質。

嗜吃鹹魚、泡菜等醃漬品容易罹患鼻咽癌。（本報資料照片）
嗜吃鹹魚、泡菜等醃漬品容易罹患鼻咽癌。（本報資料照片）

台大 咖啡 腫瘤

上一則

美醫師籲提高警覺「色盲」恐導致錯失膀胱癌前兆

延伸閱讀

一切都是為乘客好 空服員曝「2善意謊言」超實用

一切都是為乘客好 空服員曝「2善意謊言」超實用
咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂

咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂
「香蕉拿鐵」爆紅 營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

「香蕉拿鐵」爆紅 營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管
觀察站／賴卓蠻牛硬闖瓷器店 和解咖啡難續杯

觀察站／賴卓蠻牛硬闖瓷器店 和解咖啡難續杯

熱門新聞

熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

🎙️每逢佳節胖3斤 歡樂聚會如何為腸胃減負？醫生告訴你最容易忽略的事

2026-01-20 09:30
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。（記者翁唯真／攝影）

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

2026-01-24 05:21
天主教失智老人基金會匯整多年第一線照護經驗，推出「一路吃到老」咀嚼吞嚥書。（記者廖靜清／攝影）

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息 專家：50歲起強化吞嚥力

2026-01-19 04:54
中醫提醒，早餐應遵循「優質蛋白質、高纖、無糖、溫熱」原則，吃錯「難瘦」且血壓飆升。（123RF）

早餐令人「難瘦」 醫曝肥胖陷阱 吃錯氣虛水腫

2026-01-20 04:59
85歲的莊靜芬公開實行40多年的鏡子養生法，「甲子藏鏡」一書收錄莊靜芬40多年、横跨3000年的銅鏡收藏，從齊家文化、殷商、西周及唐宋元明清。（記者沈能元／攝影）

師承母親莊淑旂養生之道 莊靜芬85歲跑馬拉松 首度公開「鏡子養生法」

2026-01-20 17:32

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名