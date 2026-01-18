冬季乾癢反覆發作 醫曝「最佳洗澡水溫度」：洗太熱、太乾淨反更糟

冬季來臨，天氣乾燥連帶皮膚也隨之乾燥，頤鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，為避免皮膚乾燥，更應注意洗澡、洗臉水溫。示意圖。（123RF）

冬季來臨，天氣乾燥連帶皮膚也隨之乾燥，此為冬季常見問題。頤鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，皮膚乾燥原因是表皮屏障受損，導致角質層水分流失，乾燥成因非常多，包括年齡增長、遺傳、營養不均衡、熬夜、喝水不足、壓力、荷爾蒙變化等有關，同時也與生活習慣有關，如冬季乾燥氣候、大於40度水溫洗澡、過度去角質、使用刺激性保養品等。另，皮膚疾病也會皮膚乾燥。

康涵菁表示，若是皮膚疾病造成的皮膚乾燥，如異位性皮膚炎、濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、汗疱疹結痂等，而全身性疾病包括乾燥症、類澱粉沉積症、糖尿病 、肝病、腎臟病 、甲狀腺功能異常。至於，利尿劑、Ａ酸等藥物恐引起皮膚乾燥的副作用，建議至醫療院所加以治療。

為避免皮膚乾燥，更應注意洗澡、洗臉水溫。康涵菁說，洗澡水溫約20至40度為佳，洗臉約0至20度，且洗澡時間控制在20分鐘內，避免過度清潔，避免使用含酒精、香精，而年節將至，打掃清潔時應戴手套，避免直接接觸清潔劑。

康涵菁建議，平時應選擇透氣的棉或麻材質的衣物及貼身內衣褲，勤換衣物，避免穿透氣性差的化纖材質，保持規律有氧運動，並充足飲水、規律作息、適時紓壓，避免刺激性飲食，如炸辣烤甜、脆脆的餅乾、高糖分水果、加工食品，更要戒菸、戒酒。

以中醫觀點，皮膚乾燥至乾裂，指的是皮膚表面因為乾燥甚至出現大小不等，深淺不一的裂隙。依好發部位有不同而有不同的症狀、成因及治療方式，以下歸類為4種屬性。

第一、血虛風燥

症狀為手掌、手背、指尖、足跟等處皮膚乾燥，出現條狀或線狀裂紋。輕者皮膚乾燥不適，嚴重者在粗厚的皮膚上乾裂出血疼痛，慢性病程長，寒冷天氣加重，回暖時改善。致病原因是職業經常摩擦皮膚，接觸寒冷冰櫃，時常接觸洗手，或感受風寒而傷陰血，中藥調養為養血息風潤燥，當歸飲子加減。

第二、血熱風燥

症狀為手肘、膝關節 伸側，腰背、臀部的皮膚乾燥，同時有融合的大紅斑，表面脫屑，皮膚裡面暗紅或鮮紅，有明顯搔癢及疼痛，容易抓破出血。致病原因：外受風熱或食用過多辛香烤炸辣滋膩的食物，而中藥調養為涼血潤燥，消風散加土茯苓加減。

第三、脾虛濕盛

症狀為手掌心、手背、足部、耳後、乳房下、陰囊、腹股溝等處的皮膚乾燥。初期有紅斑、丘疹、水泡、糜爛滲出物，搔癢感，日久皮膚受損變暗變肥厚，表面乾燥脫屑。遇到換季及外界濕氣重時加重。致病原因為飲食不節制，或加上先天腸胃虛弱消化不良，濕熱浸淫皮表。中藥調養為健脾祛濕止癢，健脾除濕湯加五味消毒飲加減。

第四、濕毒浸淫

症狀在單側或是雙側，在手足，初起皮膚乾燥瘙癢脫屑，同時皮膚紅腫起水泡，皮膚逐漸增厚深裂。致病原因是可能有外傷或清潔劑等損傷皮膚，或急性發炎感染導致。中藥調理為清熱除濕，解毒止癢，溫清飲或當歸捻痛湯加萆薢滲濕湯加減。