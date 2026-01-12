中醫大附醫研發「奈米藥引」導航薑黃素直達腦部 可望治療巴金森病

中醫大附醫的研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，開發出具主動導航能力的「「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」。（記者廖靜清／攝影）

巴金森病是常見神經退化性疾病之一，根據統計，台灣有近8萬名患者。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，中醫大附醫研究團隊利用外泌體攜帶藥物穿透血腦屏障，導向巴金森氏症相關受損神經區域，研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊「Journal of Nanobiotechnology」刊登。

台灣巴金森病盛行率隨年齡增加，且發病率逐年攀升，好發65歲以上，早期發現並治療可盡量維持生活品質。周德陽表示，巴金森病治療以多巴胺促效劑為主，搭配復健改善功能，但對部分患者效果有限。藥物控制不佳患者，可考慮深腦刺激術（DBS）等手術治療，治療重點在控制症狀、提升生活品質，並透過新藥與技術延緩併發症 。

巴金森病的治療效果受血腦屏障（Blood-Brain Barrier，BBB）影響，血腦屏障由腦內血管內皮細胞組成，可擋住血液中有害物質和病原體，但同時也限制大多數藥物穿透，這對於治療巴金森病和失智症及腦癌等造成重大挑戰。周德陽指出，血腦屏障是腦部疾病治療受限的主因，98%的大分子、水溶性藥物無法進入大腦。

中醫大附醫研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，開發出具主動導航能力的「「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能有效攜帶藥物主動穿透血腦屏障，並導向巴金森氏症相關受損神經區域。周德陽說，這項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊「Journal of Nanobiotechnology」刊登。

周德陽說明，透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，打造具備「主動導航」功能的αDAT-EVs，經動物實驗發現，能主動識別並鎖定腦部多巴胺神經元，就像為藥物裝上GPS導航系統，到達病灶處產生療效。

中研院院士林昭庚表示，薑黃素具有強大抗氧化、抗發炎和神經保護特性，在巴金森病研究中顯示輔助治療潛力，更有「藥食同源」美譽，中醫理論中可「活血行氣、通經止痛」。現代醫學研究證實，其抗氧化與抗發炎能力，能從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白。

林昭庚指出，薑黃素效用強大，但「看得到、吃不到」，因薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。但透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造「奈米藥引」，可導航薑黃素直達腦部，實現精準遞送與治療。