我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析指美對伊朗動武風險升高至70% 荷莫茲海峽再成焦點

川普貼出合成照片 自稱是「委內瑞拉代理總統」

天冷就腹瀉？ 醫師點名2大族群最容易中招

記者郭韋綺／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師丁楷庭。（阮綜合醫院提供）
高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師丁楷庭。（阮綜合醫院提供）

寒流來襲，沒有感冒、沒有發燒，卻反覆腹痛、腹瀉，直到影響工作與生活，才驚覺腸胃早已拉警報，醫師指出，天氣冷颼颼，冷飲不離手、愛吃麻辣燒烤，容易胃酸分泌過多，導致腸胃血流與蠕動受影響，腸胃不適更容易找上門。

台灣高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師丁楷庭指出，冬天門診中，不少患者自述「天一冷就拉肚子」，腹瀉、胃痛、腸胃炎、胃食道逆流等病例明顯增加，其中常見的族群是天冷照穿露肚中空裝「炫腹」的年輕女性。

丁楷庭解釋，人體暴露在寒冷環境中，為維持生命核心運作，會啟動血管收縮機制，優先將血液供應心臟與大腦，腸胃道血流量下降，導致腸胃蠕動受影響，消化功能變差，腸道免疫力也隨之降低，腹痛、胃翻攪進而引發腹瀉。

另一種類型則是冬季頻繁聚餐，尤其麻辣鍋、燒烤、油炸與重口味飲食，容易讓胃酸分泌過多，誘發胃食道逆流與腸胃脹痛。

丁楷庭表示，門診中一對40歲上下夫妻，每周3到4次聚餐必吃麻辣鍋與燒烤，雙雙因胃酸過多、胃食道逆流掛病號，先生有抽菸與飲酒習慣，甚至出現火燒心、吞嚥困難與喉嚨異物感，照胃鏡檢查發現罹患胃潰瘍。

腸胃不只怕冷，也怕溫差過大，丁楷庭提醒，面對冬季腸胃病高峰期，最基本也最有效的原則，就是避免腹部吹冷風，有助維持腸胃道血流穩定與正常蠕動，多喝溫水、少喝冷飲，飲食以暖胃、清淡為主，避免過度油膩、辛辣或難以消化的食物。

愛吃麻辣鍋、燒烤容易讓胃酸分泌過多，增加罹患胃潰瘍風險。（阮綜合醫院提供）
愛吃麻辣鍋、燒烤容易讓胃酸分泌過多，增加罹患胃潰瘍風險。（阮綜合醫院提供）

免疫力

上一則

中醫師：吃對才重要 減重先「校正體質」

下一則

中醫大附醫研發「奈米藥引」導航薑黃素直達腦部 可望治療巴金森病

延伸閱讀

吹到風想流淚…乾眼症還會「淚到痛醒」這2種人要多留意

吹到風想流淚…乾眼症還會「淚到痛醒」這2種人要多留意
拉肚子、血便也可能是性病？ 成大醫示警新興性傳染腸道感染

拉肚子、血便也可能是性病？ 成大醫示警新興性傳染腸道感染
51歲男胃食道逆流又有睡眠呼吸中止症 醫：飲酒是放大因子

51歲男胃食道逆流又有睡眠呼吸中止症 醫：飲酒是放大因子
5日入「小寒」節氣 四生肖注意腸胃、心血管 養生首重「防寒補腎」

5日入「小寒」節氣 四生肖注意腸胃、心血管 養生首重「防寒補腎」

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」