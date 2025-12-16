我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰掌聯準會？路透專欄：不管誰出線 貝森特才是實質的下任主席

記憶體晶片短缺 全球智慧機出貨量 明年恐下滑2.1%

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」。（記者翁唯真／攝影）
智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」。（記者翁唯真／攝影）

台北內湖一名45歲科技業工程師，長期在通勤、用餐與睡前滑手機，某次開會時突然想不起合作多年的同事名字，回家後也記不得前一晚的晚餐內容。經醫師評估後確認非失智，而是長期資訊過載與睡眠不足所造成的「類手機失智狀態」，調整手機使用習慣、規律運動、改採手寫筆記並固定午睡後，3個月內專注力與記憶力明顯改善。

智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，但醫界提醒，長時間、無目的地滑手機，可能對大腦造成潛在傷害，出現「手機失智症」，用以形容因過度依賴手機、資訊大量湧入，導致專注力下降與記憶提取困難的狀態。

開業精神科醫師楊聰財表示，手機失智症的關鍵並非「記不住」，而是「想不起來」。在短影音、即時通知與碎片化資訊持續刺激下，大腦長時間處於亢奮狀態，前額葉無法有效整理與提取記憶，導致記憶明明存在，卻一時無法調用，就像抽屜卡住、打不開一般。

從臨床觀察來看，這種狀態不只影響認知功能，生理層面上，大腦缺乏休息時間；心理層面，容易出現焦慮、詞彙使用困難與注意力破碎；在社會層面，人際互動逐漸被螢幕取代，語言與情感交流能力退化；長期下來，甚至讓人失去安靜反思與與自己對話的能力。

楊聰財說，包括手機不在身邊就感到焦慮、洗澡或上廁所也要滑手機、不看手機難以入睡、出現幻聽通知聲或震動、一時想不起人名或物品名稱、對話時容易詞窮、工作或家務效率下降、對小事過度思考、情緒焦躁不安，及長期睡眠不足。若同時出現多項情況，應提高警覺，重新檢視生活節奏。

在預防與改善方面，楊聰財建議透過刻意動腦來訓練大腦，例如記憶電話號碼與路線、不事事依賴手機查詢；持續學習語言、樂器或閱讀，以刺激神經連結；進行數獨、拼圖等益智活動；以手寫方式記錄重點，加深記憶痕跡；並維持規律運動、均衡飲食與充足睡眠，讓大腦有時間整理與修復。

此外，深度社交與適度的數位排毒同樣重要。楊聰財說，透過實際聊天與討論活化語言與情緒相關腦區，或嘗試不帶手機散步、露營、泡三溫暖，讓大腦暫時遠離刺激；冥想或靜心片刻，也有助於恢復專注與內在平衡。

楊聰財提醒，當使用者能有意識地選擇內容、避免無止境滑動，手機仍可成為有效工具，而非讓大腦超載的來源。記憶力的退化不只是年齡問題，長期忽視大腦的休息與深度使用，同樣可能提早耗損認知功能。

失智症 智慧型手機

上一則

視覺復健訓練跨足運動領域 研究證實可提升接球反應速度

延伸閱讀

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親
誤將亡者大腦給家屬 加州殯儀館挨告

誤將亡者大腦給家屬 加州殯儀館挨告
老人學英語

老人學英語
加州殯儀館交亡子衣物給老父 回家倒進洗衣機嚇呆了

加州殯儀館交亡子衣物給老父 回家倒進洗衣機嚇呆了

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
酪梨皮可以吃嗎？美食網站指出，若選擇薄且柔韌、帶茄子般紫色外皮的Mexicola酪梨，便能直接咬食果皮；但常見的Hass酪梨則需加工後食用；酪梨示意圖。(取材自Pexels @Foodie Factor)

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

2025-12-09 19:06

超人氣

更多 >
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖