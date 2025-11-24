忍不住熬夜滑手機 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

天冷滑手機滑到睡著超傷身，醫師提醒，亮光入睡糖尿病風險增 67%。（123RF）

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡！減重 專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠品質，也會干擾血糖 調節。研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病 的風險最高可能增加67%。

只是睡前滑手機，有這麼嚴重嗎？魏士航指出，天冷躲在被窩中，不小心就追劇、看社群平台超過半小時。這樣的習慣看似無害，但其實是默默讓身體累積風險；暴露在藍光中，可能讓空腹血糖升高，同時降低胰島素敏感度，紊亂代謝功能，增加肥胖、糖尿病等疾病機率。

刊登於「The Lancet Regional Health–Europe」的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露於光線愈多，罹患第二型糖尿病的風險愈高；若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，風險高出了67%之多。

魏士航說，手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光害等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

「夜間光線干擾是隱藏的破口」。魏士航強調，許多人以為控制飲食與規律運動就能穩定血糖，卻忽略了光線的危害。長期接觸光源睡覺會降低褪黑激素的分泌，削弱身體的防禦機制，當身體的晝夜節律被打亂，除了影響白天精神與食欲，更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。