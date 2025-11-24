我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

忍不住熬夜滑手機 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天冷滑手機滑到睡著超傷身，醫師提醒，亮光入睡糖尿病風險增 67%。（123RF）
天冷滑手機滑到睡著超傷身，醫師提醒，亮光入睡糖尿病風險增 67%。（123RF）

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡！減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠品質，也會干擾血糖調節。研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加67%。

只是睡前滑手機，有這麼嚴重嗎？魏士航指出，天冷躲在被窩中，不小心就追劇、看社群平台超過半小時。這樣的習慣看似無害，但其實是默默讓身體累積風險；暴露在藍光中，可能讓空腹血糖升高，同時降低胰島素敏感度，紊亂代謝功能，增加肥胖、糖尿病等疾病機率。

刊登於「The Lancet Regional Health–Europe」的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露於光線愈多，罹患第二型糖尿病的風險愈高；若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，風險高出了67%之多。

魏士航說，手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光害等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

「夜間光線干擾是隱藏的破口」。魏士航強調，許多人以為控制飲食與規律運動就能穩定血糖，卻忽略了光線的危害。長期接觸光源睡覺會降低褪黑激素的分泌，削弱身體的防禦機制，當身體的晝夜節律被打亂，除了影響白天精神與食欲，更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。

良好的睡眠與環境光線管理，應該飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。魏士航建議可從4個方向調整：

1.營造睡眠環境：保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。

2.控管電子產品：睡前1小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡。

3.增加日照與活動量：白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。

4.調整飲食節奏：攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2至3小時不進食，減少夜間代謝負擔。

血糖 糖尿病 減重

上一則

天冷注意 生死一瞬間 猝死9成與心血管疾病有關 僅5成心肌梗塞有徵兆

延伸閱讀

要控制血糖又想吃點心？醫師推3食材打成一杯 好喝又營養

要控制血糖又想吃點心？醫師推3食材打成一杯 好喝又營養
可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整

可以輪流每天只吃1種？糖尿病藥不傷腎 別自行調整
吸菸造成血糖控制不佳 動脈粥狀硬化機率20至50%

吸菸造成血糖控制不佳 動脈粥狀硬化機率20至50%
糖尿病逆轉 細胞留下代謝記憶 仍可能「傷心」

糖尿病逆轉 細胞留下代謝記憶 仍可能「傷心」

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
醫師提醒，牛奶是鈣質最主要的食物來源，還可配合多曬太陽，增加鈣質和維生素D保健；示意圖。（圖／123RF）

乳糖不耐症不敢喝牛奶？10類食物 鈣含量不輸牛奶

2025-11-18 01:15
今年一篇刊登於「Neurobiology of Disease」的研究指出，癌症與阿茲海默症之間，有顯著的反向關聯，而健康飲食是幫助兩者走向差異化的關鍵。（123RF）

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

2025-11-18 05:23

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台