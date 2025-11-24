我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

天冷注意 生死一瞬間 猝死9成與心血管疾病有關 僅5成心肌梗塞有徵兆

記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學衛生福利政策研究中心24日舉辦「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」。（記者廖靜清／攝影）
全台氣溫驟降，溫差刺激導致血管劇烈收縮，易誘發心血管疾病甚至猝死，許多患者發作時來不及送醫，錯失了急救機會。台北醫學大學衛生福利政策中心主任李伯璋表示，民眾對「猝死」不陌生卻缺乏警覺，主因是多數人認為只有心臟病患者才會有風險，年輕人若生活習慣不佳，猝死也會找上門。

台北醫學大學衛生福利政策研究中心24日舉辦「守護心跳、預防猝死：從臨床到政策的全方位對話研討會」，探討猝死防治政策、心血管健康風險管理、初級與次級預防、公共衛生倡議等。李伯璋說，心因性猝死每年奪走超過2.3萬條性命，其中多達三分之二發生在非心臟病患者身上，更應注意危險徵兆。

心血管疾病長年位居國人十大死因，冠狀動脈疾病是心肌梗塞與猝死的主因。台灣心肌梗塞學會副秘書長徐千彝表示，心血管疾病常來的猝不及防，其預防重點為控制三高、運動、減肥、戒菸、減壓，就跟預防土石流一樣。當不幸發生斑塊破裂，引發血栓、阻塞血管，才是裝支架緊急打通血管「修路」。

徐千彝指出，猝死有9成與心血管疾病有關，但心肌梗塞僅5成有徵兆。根據國外彙整分析360萬名心肌梗塞患者資料，僅約半數在發病前有症狀，包括胸口有重物壓住的感覺、喘不過氣、冒冷汗、虛脫無力等。許多人甚至從未因心臟疾病就醫，凸顯猝不及防的心肌梗塞難以預警。

目前急性心肌梗塞醫療照護國際潮流與指引，包括到院前救護、成立休克團隊、落實心臟團隊運作及複合性療法、強化次級預防、重視初級預防、遠距生理監測垂直整合等。徐千彝認為，院前12導程心電圖已普遍，大多數單位使用LINE群組醫師判讀，可加速到院前心肌梗塞照護。

世界各國多將急性心肌梗塞死亡率作為公告的照護指標，我國猝死的年齡分布以65歲以上族群風險最高，男性發生率顯著高於女性。徐千彝說，政府應完善救護資訊整體架構，包括資料整合與電子化、系統與平台建置，以及跨部門的協作等。建立「一站通」的數位化基礎，串連院前救護、醫療端以及跨部會的資訊，提升救護品質。

另外，發生急性心肌梗塞時，叫救護車到院的主要好處是爭取黃金治療時間，救護人員能在送醫途中進行初步診斷、給藥，甚至啟動遠端醫療系統。徐千彝強調，「及早叫救護車」比自行使用交通工具安全，可加快搶救流程。近年有部分民眾隨意叫救護車，引起爭議討論，不過病症如果持續10分鐘，千萬別冒生命危險。

