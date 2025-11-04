上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

台灣桃園45歲張小姐平常不喝飲料、不吃蛋糕，健檢卻發現血糖 超標。衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥表示，許多人以為只要不喝含糖飲料就能避免血糖升高，其實日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物，以天然纖維增加飽足感。

「我平常不喝飲料，也不吃蛋糕，怎麼血糖會高？」張小姐日前健檢報告，糖化血色素高達7.0%，屬於糖尿病 的範圍。張小姐是典型上班族，長時間久坐、活動量少，為提神常在抽屜放蜜餞或小零食，習慣持續多年，糖分在無形中累積，最終反映在健檢數據上。

在醫療團隊協助下，張小姐才開始改變生活方式，丟掉辦公桌上的蜜餞，下午茶改吃新鮮水果，下班後固定到公園快走一小時。起初不太習慣，但幾周後發現精神變好、口慾減少。3個月後回診，體重減少5公斤，糖化血色素降至5.8%，血糖恢復正常。

李瑞祥指出，甜食不用完全禁止，但要學會控制分量與頻率。桃園醫院護理長羅雪梅也表示，穩定血糖不需完全戒甜，當想吃時應選擇較天然的食物，如芭樂、奇異果 、番茄、蘋果，或無糖優格、堅果類，並搭配適度運動，三餐也應定時定量，避免長時間空腹或暴飲暴食，選擇原型食物、減少加工糖份，增加蔬菜與蛋白質比例，同時養成飯後快走30分鐘的習慣，以促進代謝並幫助血糖穩定。

李瑞祥呼籲，糖尿病是一種慢性代謝性疾病，初期往往沒有明顯症狀，但若長期血糖偏高，恐引發視網膜病變、腎臟損害與心血管疾病，越早開始改變生活方式，才能守護健康。