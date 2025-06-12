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3歲就應量血壓 孩子提早接觸3C、重鹽飲食小心高血壓

記者廖靜清／台北即時報導
數位科技已無所不在，兒童長時間使用3C產品，大幅減少戶外活動時間，容易增加血管負擔，進而導致血壓升高。（本報資料照片）
數位科技已無所不在，兒童長時間使用3C產品，大幅減少戶外活動時間，容易增加血管負擔，進而導致血壓升高。（本報資料照片）

根據國健署「2017-2020年國民營養健康調查」發現，20歲以上台灣人高血壓盛行率為27.3%，自知率67.9%，有三成民眾不知道自己有高血壓。現代人肥胖問題嚴重，進一步促進高血壓的形成，且年齡層趨於年輕化，甚至肥胖兒童中每四位就有一位血壓超標。

國泰醫院兒童醫學部主治醫師陳勇全表示，高血壓非「中老年人專利」，已經悄悄出現在孩子身上。他以美國心臟協會與小兒科學會的統計指出，兒童與青少年的高血壓盛行率約3%至4%，在肥胖兒童中甚至高達25%。但大多數患有高血壓的孩子因無明顯症狀，時常被忽略，錯失了早期介入治療的黃金時機。

陳勇全指出，大多數兒童高血壓幾乎沒有症狀，少數可能出現頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中、心悸或胸痛、視力模糊。除非血壓已經高到極為異常嚴重，出現意識狀態改變，通常沒有特別感覺。美國兒科醫學會建議，3歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓，肥胖、腎臟病糖尿病患者更應在每次就醫時檢查。

孩童為什麼會罹患高血壓呢？陳勇全說，長時間使用3C、戶外活動時間大幅減少，加上高熱量、重口味的飲食習慣，都容易增加血管負擔，進而導致血壓升高。長期下來，可能會傷害心臟、腦部與腎臟，包括影響發育。已有研究顯示，血壓偏高的青少年，每年有7%會進展為高血壓，特別是體重過重者。

兒童因為還在發展階段，高血壓的定義是根據性別、年齡與身高百分位來評估。根據美國兒科學會2017年的指南，如果1歲至未滿13歲的孩子血壓值在三次不同的就診中，由醫療專業人員測量，都超過第95百分位，可診斷為高血壓。滿13歲以上的青少年，則與成人的標準相同，即血壓達到或超過130/80毫米汞柱即定義為高血壓。

治療兒童高血壓的原則，首重「改善生活習慣」，臨床指引建議包括飲食和運動的調整。陳勇全建議，可搭配專為降低血壓而設計的DASH（Dietary Approaches to Stop Hypertension）飲食模式，強調多吃蔬菜、水果、全穀類食物、低脂乳製品、堅果、種子、豆類和瘦肉，並減少攝取鹽、糖及紅肉。

此外，控制體重、維持身體活動也很重要；推薦每周至少3至5天進行中等程度以上的身體活動，每次30至60分鐘。另要建立良好的睡眠與作息，穩定血壓、調節壓力荷爾蒙。若生活調整無效，或血壓數值高到有器官損傷風險，則需要考慮藥物治療，由小兒心臟科或腎臟科醫師追蹤管理。

高血壓 糖尿病 腎臟病

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