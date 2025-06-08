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男睡夢對妻拳打踢下床 竟是睡眠行為障礙作祟

記者劉明岩／彰化即時報導
面對睡眠障礙問題，秀傳神經內科首席主任巫錫霖（左）建議病人調整生活習慣來改善。（秀傳醫院提供）
面對睡眠障礙問題，秀傳神經內科首席主任巫錫霖（左）建議病人調整生活習慣來改善。（秀傳醫院提供）

57歲林姓男子最近常在睡夢中大吼大叫、拳打腳踢，枕邊人受災殃，甚至滾下床，被嚇到分房睡，不過，林男對於睡夢中的「暴力」行為卻都不知情。台灣彰化秀傳醫院醫師評估他屬於快速動眼期睡眠行為障礙，使用適當的藥物後，發生頻率已大幅減少。

秀傳神經內科首席主任巫錫霖表示，許多人以為睡眠問題是老化的自然過程，尤其是睡眠變淺，其實這些問題背後有更深層的生理與神經機制，是一種與大腦功能變化密切相關的狀況，隨著年齡增長，睡眠品質會受到多方影響，根據臨床經驗與研究觀察，造成淺眠的原因大致可分為以下四類：

1.褪黑激素分泌減少：褪黑激素是調節生理時鐘的關鍵激素，年紀越大，分泌越少，使得入睡變得困難、夜間易醒。

2.荷爾蒙變化：不論男性或女性，年齡增長都會經歷荷爾蒙波動，如睪固酮或雌激素下降，間接影響睡眠品質。

3.生理時鐘提早：也就是「早睡早醒」。年長者常在晚上八、九點就開始犯睏，半夜醒來後卻難以再次入睡。

4.慢性疾病干擾：如巴金森氏症、失智症等神經退化性疾病，或高血壓糖尿病心臟病等代謝疾病，都可能打亂睡眠結構，造成夜間頻繁醒來或淺眠。

巫錫霖說，不少人一出現睡眠問題就急著使用安眠藥，其實大多數情況不需要馬上進入藥物治療。調整生活習慣與睡眠節奏，是改善淺眠最有效的第一步，建議從以下五個生活習慣著手：

1.固定作息：每天同一時間上床與起床，有助於身體形成穩定的生理時鐘。

2.睡前三小時避免攝取大量水分：可減少夜尿次數，避免被打斷睡眠。

3.減少藍光刺激：睡前30分鐘內避免使用手機、電視或平板，以降低藍光對腦部褪黑激素的干擾。

4.冥想與深呼吸：幫助身心放鬆，有助於快速進入睡眠狀態。

5.打造良好睡眠環境：臥室應保持安靜、光線昏暗、溫度適宜，讓身體自然而然進入休息模式。

巫錫霖表示，如果已經嘗試調整生活作息，仍出現夜間反覆驚醒、夢境過多、異常動作、呼吸中止或整夜睡不著等情況，就應考慮尋求專業神經內科或睡眠醫學科的協助。

巫錫霖說，有些看似單純的失眠，實際上可能與神經系統退化或腦部病變有關。對中老年人來說，一夜好眠，不只是精神上的恢復，更是大腦健康的反映，透過睡眠檢查與腦部評估，找出干擾睡眠的真正元凶，對症下藥，才不會讓病情延誤或惡化。

心臟病 糖尿病 高血壓

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