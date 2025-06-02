我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫美中貿易緊張影響 6月交易首日股指上揚

美中貿易再緊張 白宮：川普與習近平可能本周通話

老的快是因為「無感壓力」 醫：高壓恐打亂血糖平衡

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，老的快是因為「無感壓力」，長期處於高壓恐打亂血糖平衡。（聯合報系資料照片）
醫師提醒，老的快是因為「無感壓力」，長期處於高壓恐打亂血糖平衡。（聯合報系資料照片）

壓力大到不行，讓人身心俱疲，除了常見的精神相關疾病，台灣聯欣診所院長顏佐樺表示，壓力也會增加罹患疾病的風險，包括消化系統、免疫力下降，尤其壓力荷爾蒙會促進慢性發炎，當出現不適症狀時，往往已經對身體造成不可逆的傷害，甚至加速老化。

「我沒什麼壓力啊！」顏佐樺說，民眾常直覺反應，並沒有太大的壓力。但從功能醫學觀察，外表正常、生活穩定的人，身體可能長期處於高壓狀態，可從睡不好、飲食不均衡、免疫力下降或慢性發炎等察覺病徵。「壓力不一定立即引發疾病，卻會逐漸消耗細胞修復力。」他強調，壓力讓人看起來更老。

適度壓力有助於身體建立應變能力，例如感染時，發炎啟動對抗病原的保護性反應。顏佐樺強調，若長期無法解除負面壓力情緒，或身體長期處於過高壓力中，可能轉化為慢性發炎與持續性損傷。這類發炎反應會進一步干擾自律神經、睡眠與代謝功能，或是影響情緒調節，讓身體陷入惡性循環。

顏佐樺說，臨床中常看到，長期處於高壓狀態的人，不僅免疫功能下降，也常伴隨氧化壓力升高與細胞修復遲滯。「當壓力荷爾蒙長期偏高，會破壞血糖與代謝平衡，加速老化進程。」他比喻，壓力未抒解會讓身體像一台久無保養的機器，體力、膚況及睡眠品質紛紛下滑崩壞。

要如何紓緩壓力？顏佐樺分享，可進行正念練習、功能醫學檢測，了解身體與情緒的狀態。另外，可加強營養補給、草本適應原輔助，穩定腸道健康；他指出，腸道健康與情緒密切相關，保持腸道健康有助於穩定情緒。

營養補給：補充維生素C、鋅、維生素D、Omega-3等抗氧化營養素，可穩定發炎與氧化壓力；另搭配足夠膳食纖維與益生菌，幫助維護腸道健康。

草本適應原輔助：適量補充人參、紅景天、南非醉茄，協助腎上腺對壓力的調節；草本適應原建議在飲食與作息先穩定後再搭配使用，效果較佳。

免疫力 血糖 南非

上一則

雞肉吃太多恐罹消化道癌？醫曝最新研究：死亡率高27%

下一則

中年發福別輕忽 「肌少型肥胖」增加心血管疾病風險

延伸閱讀

養生／早餐配奇異果 增營養穩血糖

養生／早餐配奇異果 增營養穩血糖
吃碳水化合物不可怕 維持血糖穩定 醫師傳授4大招

吃碳水化合物不可怕 維持血糖穩定 醫師傳授4大招
米飯、麵包也能變超級食物 怎麼辦到的？

米飯、麵包也能變超級食物 怎麼辦到的？
吃粽子又要延緩血糖上升 醫師建議用「這招」：能促進腸胃蠕動

吃粽子又要延緩血糖上升 醫師建議用「這招」：能促進腸胃蠕動

熱門新聞

醫師示警，為省錢常吃冰箱裡的剩菜、剩飯，長期會增加消化道罹癌風險。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

2025-05-28 19:48
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
粽子風味誘人但熱量高，醫師提醒，食用要留意分量，並選擇合適又健康美味的餡料與沾醬，避開潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（新店慈濟醫院提供）

吃粽子又要延緩血糖上升 醫師建議用「這招」：能促進腸胃蠕動

2025-05-28 05:31
聯邦食品藥物管理局(FDA)發現少數個案在停止服用Zyrtec或Xyzal之後，出現罕見且嚴重的搔癢症狀，建議患者改服其他抗過敏藥。美國藥局示意圖。(路透資料照)

FDA警示2款抗過敏藥服用後 恐讓患者嚴重搔癢

2025-05-27 22:23
每天吃奇異果，腸道環境和肌膚會出現驚人的變化。(圖／123RF)

連吃30天奇異果 腸胃好、肌膚亮

2025-05-28 02:00
糖尿病醫師建議用魚類、豆類取代高脂肪肉類。(圖／123RF)

吃肉血糖也失控？混合1類成分要注意

2025-05-27 22:55

超人氣

更多 >
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得
章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告