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吃完飯飆血糖 醫：進餐順序可能錯了 吃飯先吃澱粉NG

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師表示，糖尿病前期是可逆的，民眾應養成定期檢查的習慣，若數值異常應改變生活習慣使血糖恢復正常。（123RF）
醫師表示，糖尿病前期是可逆的，民眾應養成定期檢查的習慣，若數值異常應改變生活習慣使血糖恢復正常。（123RF）

為什麼吃完飯後總是昏昏欲睡？是血糖太高嗎？台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，「餐後嗜睡」現象跟血糖、荷爾蒙有關，還有吃太飽，體內大量血液集中在消化道系統，當大腦的供血量減少，就容易造成餐後疲倦。

陳宏麟指出，血糖是大腦的主要能源，過高或過低都會影響精神狀態。高升糖指數（高GI）食物會迅速被分解吸收，讓血糖在短時間內升高後又下降，也是讓人想睡的元兇。他說，進餐順序、攝取的食物種類會影響血糖波動，應該先吃蔬菜、蛋白質食物，最後才是碳水化合物，若空腹先吃澱粉，會導致血糖劇烈升高。

當血糖調節不良、數值上下波動區擴大，就容易得到糖尿病。「糖尿病前期是可逆的。」陳宏麟說，許多民眾沒有定期檢查的習慣，不知自己是糖尿病前期。若糖化血色素（HbA1c）介於5.7%至6.4%，即表示處於糖尿病前期，應積極透過均衡飲食、規律運動，以及改變生活習慣使血糖恢復正常。

糖尿病是台灣人十大死因之一，依據「2019-2023年國民營養健康調查」的統計，20歲以上國人盛行率為12.8%，等於每8人就有1人罹患糖尿病，同時也是國人常見的慢性疾病，與吸菸、缺乏運動及不健康飲食等危險因子密切相關。

國健署表示，糖尿病初期常缺乏明顯症狀，若長期控制不佳可能導致多種併發症，建議民眾掌握「顧血糖4招」，透過免費成人健康檢查了解三高狀況，並利用「科學算病館」評估個人糖尿病的風險，加上飲食及運動，並戒除吸菸，遠離糖尿病的風險。

1.定期健檢

台灣自今年起，成人預防保健服務放寬適用年齡範圍，提供30歲以上民眾免費健康檢查。民眾可了解自身的三高數據，並將健檢數據上傳至「科學算病館」，協助計算個人糖尿病風險，並提供個人化的健康建議。

2.均衡飲食

每天適量攝取六大類食物，包含全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，多以「原型食物」為主，避免過度攝取精製糖類或含糖食物，選擇高纖食物以穩定血糖。

3.規律運動

每周累積至少150分鐘中等強度的身體活動，如健走、太極拳、桌球或羽毛球等，並結合阻力運動及柔軟運動。阻力運動有助於幫助胰島素更好發揮作用，，柔軟運動則能增強關節的活動範圍，穩定血糖強健筋骨。

4.遠離菸害

吸菸會使血糖上升，增加罹患心血管疾病的風險；其尼古丁物質會降低胰島素的敏感度，引發胰島素的阻抗。戒菸除了靠意志力，專業協助也很重要，全台有近4000家二代戒菸合約醫事機構，可多加利用。

血糖 糖尿病 三高

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