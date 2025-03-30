寶寶心中有孔洞？ 小兒科醫：卵圓孔大多1個月內會閉合

寶寶平安出生，返診時卻說寶寶心臟中有一個小洞，嚇壞不少新手爸媽，台南新樓醫院小兒科醫師朱映慈表示，卵圓孔是每個寶寶在媽媽肚子裡時都有的心臟小洞，大多寶寶出生後，卵圓孔會在1個月內自然閉合。（台南新樓醫院提供）

寶寶平安出生，返診時卻說寶寶心臟中有一個小洞，嚇壞不少新手爸媽，台灣台南新樓醫院小兒科醫師朱映慈表示，胎兒時期所需要的氧氣、養分，除經由臍帶輸送到右心房外，再由卵圓孔跳過肺臟直達左心房，大多寶寶出生後，卵圓孔會在1個月內自然閉合。

朱映慈說，人類全身回流的缺氧血會經過右心房、右心室後，輸送到肺部進行氣體交換成含氧血，並回到左心房、左心室後再輸送到全身，然而，胎兒時期所需要的氧氣、養分，並非經由肺部交換，而是來自媽媽的含氧血，先由臍帶輸送到右心房，後由卵圓孔直達左心房。

她提到，卵圓孔是每個寶寶在媽媽肚子裡時都有的心臟小洞，出生後因左心房壓力上升，卵圓孔就會被薄薄的瓣膜狀構造關閉起來，不過，當這個瓣膜狀構造沒有關閉好，就會造成卵圓孔未閉合。

朱映慈表示，當瓣膜狀構造沒有關閉好，就會造成卵圓孔未閉合，大多數卵圓孔未閉合的嬰兒不會有症狀，僅有極少數會在用力或哭泣時有發紺情形，而這個卵圓孔大多在寶寶出生1個月內會自然閉合，約有70至75%寶寶到2歲時，卵圓孔已經閉合。

朱映慈指出，即便到成年期，仍有約25至30%成人卵圓孔沒有閉合完全，卵圓孔雖可能在平常仍被瓣膜狀構造覆蓋，但在咳嗽或閉氣用力時會暫時打開來，不過，卵圓孔大多不需要治療，但倘若經專業醫師評估有需要，仍會轉介心臟科醫師進行卵圓孔未閉合的心導管治療。

朱映慈強調，卵圓孔未閉合可經由胸前超音波檢查出來，且胸前超音波是沒有輻射、非侵入性檢查，但檢驗時需孩子配合平躺約10分鐘；卵圓孔未閉合雖是新生兒心臟超音波檢查常見的問題，但大多只需要追蹤就會自行關閉，新手爸媽也可為滿月嬰兒自費新生兒心臟超音波檢查，除可檢驗卵圓孔未閉合暫時性構造異常，也可在早期篩檢出先天性心臟疾病。