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腰痛治療難度高 研究曝6種有效「非侵入療法」 但作用不大

編譯梁采蘩／即時報導
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針灸、按摩、肌肉鬆弛劑、鴉片類藥物，治療腰痛的方法何其多，但根據一項最新研究，綜合數百項隨機試驗後發現，許多療法都缺乏能有效減輕疼痛的充分證據。（路透／Alamy）
針灸、按摩、肌肉鬆弛劑、鴉片類藥物，治療腰痛的方法何其多，但根據一項最新研究，綜合數百項隨機試驗後發現，許多療法都缺乏能有效減輕疼痛的充分證據。（路透／Alamy）

針灸、按摩、肌肉鬆弛劑、鴉片類藥物，治療腰痛的方法何其多，但根據一項最新研究，綜合數百項隨機試驗後發現，許多療法都缺乏能有效減輕疼痛的充分證據。

紐約時報報導，腰痛影響美國約四分之一成年人，也是全球主要導致殘疾的原因。多數診斷病例屬於「非特定性疼痛」，沒有明確病因，治療難度更高。

這項研究18日刊登在《英國醫學期刊：實證醫學》（BMJ Evidence-Based Medicine），檢視301項隨機試驗中56種非侵入療法與安慰劑的比較結果，透過統計方法綜合數據後發現：

緩解急性腰痛，只有非類固醇抗炎藥物（NSAIDs，如布洛芬、阿斯匹靈）有效。

緩解慢性腰痛，證據顯示運動、接受脊骨整復治療、腰部貼紮、服抗抑鬱藥物、塗抹局部加熱乳霜有效，但這5種療法的效益也不高。

紐約大學疼痛研究中心副主任戴維森（Steve Davidson）指出：「本研究的一大重點就是腰痛極難治療。雖有部分療法有效，但臨床上效果也很微弱。」

例如，研究顯示運動療法能減輕慢性腰痛，但疼痛強度平均僅下降7.9分（滿分100分）。但儘管效果有限，醫師仍認為運動可能有助於長期管理疼痛。

研究第一作者、澳洲神經科學研究院疼痛影響中心副主任卡辛（Aidan Cashin）表示，本研究旨在辨識哪些一線治療能產生超越安慰劑的具體效果，並區分需進一步研究或可放棄的療法。

澳洲 紐約時報 紐約大學

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