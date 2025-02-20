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40歲上班族年後開工胸悶、頻打呵欠 醫：當心慢性發炎

記者林則澄／台北即時報導
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千暘診所家醫科醫師王德生表示，慢性疲勞有關慢性發炎，當身體持續處於發炎狀態，將影響新陳代謝，無法消除疲倦。（聯合報系資料照）
千暘診所家醫科醫師王德生表示，慢性疲勞有關慢性發炎，當身體持續處於發炎狀態，將影響新陳代謝，無法消除疲倦。（聯合報系資料照）

一名40歲上班族，春節連假不是通宵打麻將就是待在床上滑手機，再加上年菜大魚大肉，飯後活動量幾乎為零。開工後回到辦公桌的電腦前，頂多偶爾去公司頂樓抽菸，上班期間卻連打呵欠，原本以為只是年假玩得太累，但胸悶的症狀久未散去，精神也異常疲憊。

台灣千暘診所家醫科醫師王德生表示，年節高油、高鈉飲食，引發身體發炎症狀，容易影響免疫系統，增加皮膚濕疹，或高血壓糖尿病等慢性疾病的風險，不規律的生活作息，更會加重血管老化。久坐的習慣也影響淋巴循環，降低免疫細胞的運輸效率，降低身體消耗能量與對抗病原體的能力，導致內臟堆積脂肪，增加IL-6與TNF-α等發炎細胞分泌激素，造成血管硬化與發炎。

一旦平時已有久坐、抽菸、飲酒，逢年過節時又攝取高油、高鈉的飲食，只會讓身體狀況惡化。王德生表示，如果要看一個人身體有沒有處於慢性發炎狀態，「可以從皮膚光澤、指甲完整度、容不容易掉髮、以及有無慢性疲勞，來觀察是否有慢性發炎的狀態。」

其中，慢性疲勞的特徵是即使有足夠的休息，仍無法完全恢復精力，甚至會伴隨專注力下降、運動後肌肉痠痛時間延長，以及免疫力下降等情況。慢性疲勞有關慢性發炎，當身體持續處於發炎狀態，將影響新陳代謝，無法有效消除疲倦。

王德生提醒，上班族應避免久坐，建議每30至60分鐘起身活動、伸展筋骨，並適量補充水分，以促進淋巴循環、提高免疫力，最好要建立固定的運動習慣。此外，應攝取富含抗氧化物的食物，包括蔬果與健康油脂，以減少體內發炎反應。

免疫力 糖尿病 高血壓

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