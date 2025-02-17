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45歲女「9天排便1次」竟罹腸漏症 醫：3症狀盡速就醫

記者林則澄／台北即時報導
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一名45歲女性上班族，在為期9天的春節假期中僅排便1次，就醫檢查出罹患腸漏症。示意圖。（123RF）
一名45歲女性上班族，在為期9天的春節假期中僅排便1次，就醫檢查出罹患腸漏症。示意圖。（123RF）

一名45歲女性上班族，在為期9天的春節假期中僅排便1次，一量體重才發現變胖3公斤。後來因便秘就醫，除了檢查出腸漏症，還被醫師發現，身高155公分、體重60公斤的她，BMI值25，已是過重範圍並有胰島素阻抗（糖尿病前期），經調整飲食與補充營養素，扭轉病情。

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，女子長期偏好大量精緻碳水化合物，導致胰島素阻抗並引起身體發炎，其中飲食不均衡會讓腸道菌叢失衡，產生過多腐敗性脂肪酸，進一步損害腸道的上皮細胞，減弱腸道屏障功能並影響蠕動速度，造成排便問題，此時若過度依賴灌腸，會讓身體逐漸失去自主排便能力，加劇腸黏膜受損程度，增加腸漏症風險。

一旦罹患腸漏症，會使腸道黏膜屏障無法有效阻擋過敏原、毒素及其他有害物質滲透至血液中，進而誘發全身性發炎反應，導致便秘及脂肪堆積的惡性循環。因此，針對女子及有相關病情的患者，楊智雯建議對方調整飲食習慣，可選擇富含膳食纖維的綠色蔬菜，例如地瓜葉、空心菜，或全穀類，包括糙米、地瓜，並多攝取深海魚類，像是秋刀魚、鰻魚，還有橄欖油等抗發炎的食物，都有助於改善腸道炎症。

另外，楊智雯建議，適時補充Omega-3脂肪酸、膠原蛋白、麩醯胺酸等營養素，有助於促進腸道黏膜修復，減少腸道發炎，或補充益生菌，調整腸道菌群的平衡以維持黏膜健康，改善便秘問題，再者也可嘗試每天在相同的時間上廁所，尤其是在早晨或每餐後，因為進食後會刺激腸道反射，能夠幫助身體形成生物鐘，讓腸道習慣於在固定時間排便。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，體重過重造成的肥胖會影響新陳代謝，導致三高（高血糖、高血脂、高血壓），並增加心血管疾病風險，也會不利於各個器官的功能，其中腸漏症也可能是肥胖間接導致的疾病之一。他解釋，腸漏症是腸子黏膜中細胞與細胞間的縫隙，從原本密合的網狀變成較鬆散的結構，導致存在於腸腔內，許多不被身體所需的有毒物質或糞便，順著黏膜漏洞回到血液循環中。

民眾若有不明原因的腹瀉、皮膚過敏、氣喘，就有可能已罹患腸漏症，應盡速就醫釐清病情，經治療改善症狀。朱光恩說，除了透過飲食控制體重，也要有正常的生活作息，或可適度保持運動習慣，從每天快走、慢跑1至2公里等低耗氧量的有氧運動做起，等到體重下降、心肺功能增強時，再逐步增加運動量，「突然進行很激烈的高耗氧量運動，其實不利於心臟的承受力，循序漸進會是比較明智的方法。」

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