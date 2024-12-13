我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

擊敗中國丁立人 18歲印度天才棋手成史上最年輕西洋棋王

輕忽這數值可能送命 每天做一件事避免心血管急症發作

記者楊孟蓉／台北即時報導
台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民提醒，避免血壓過高造成急症遺憾及衍生更多慢性病，居家遵照「722原則」來測量血壓更形重要。（鄭浩民醫師提供）
台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民提醒，避免血壓過高造成急症遺憾及衍生更多慢性病，居家遵照「722原則」來測量血壓更形重要。（鄭浩民醫師提供）

台灣衛福部國健署統計，國人18歲以上罹患高血壓人數約529萬人，盛行率達26.8%。台灣高血壓學會教育委員會主委、北榮內科部心臟內科主治醫師鄭浩民表示，過去民眾對於高血壓不自覺或輕忽高血壓嚴重性，常發生急性的心血管併發症，像是心肌梗塞、中風等，如今高血壓造成的風險轉變為慢性病，像是心衰竭、腎衰竭等重要器官失能以及失智症等，無論是急症或慢性病，高血壓都是造成死亡人數最多的危險因子，「可惜很多中年人沒有控制血壓的自覺，導致太晚介入治療，對身體造成重大傷害。」

預防高血壓首先要提高自覺 只要認真控制就有機會逆轉

控制血壓有三率，自覺率、治療率、控制率，第一步就是自覺。鄭浩民醫師說明 : 目前國內的自覺率大約6成，表現優於全球平均的4成，但還是有進步空間，近期總統賴清德「健康台灣深耕計畫」提出888三高防治計畫，透過健保系統找出8成有慢性病的20歲以上民眾，其中8成必須做疾病管理與生活習慣諮詢，預計有8成得到改善。而要避免因血壓問題造成的疾病風險，民眾首先要清楚自身的血壓數值。

一名40多歲的男性，有三高問題以及糖尿病，求診時了解到高血壓的風險後，在鄭浩民協助下，認真執行「高血壓生活型態調整-SABCDE原則」，九個多月減重近20公斤，血壓血脂血糖全部達標，原本稍微活動就氣喘吁吁，不但變健康還成為型男，至今維持快五年。

鄭浩民強調，只要提高健康意識，三高病患變成健康型男的例子不在少數。然而，初期高血壓沒有明顯症狀，除非上升到一定程度才會有感，鄭浩民說，通常高血壓病患會感到頭暈，有些人覺得後腦杓會痛，或是感到心臟比較費力、稍微運動就喘，但高血壓常被說是無聲無息的沉默殺手，許多人完全沒有察覺症狀，所以，最好的預防就是定期測量血壓，若收縮壓超過120 mmHg應留意血壓值變化，而測量血壓超過130/80 mmHg則需諮詢醫療人員。

過去曾有年紀愈大、血壓本來就會愈高的說法，他強調此為謬誤觀念，年紀不是血壓變高的理由，任何年紀的血壓標準值都相同。

冬季好發心血管疾病 時時測量自己血壓數值更形重要

最近氣溫降低，鄭浩民提醒，許多心臟科醫師都觀察到，冬天病患特別多，「尤其寒流期間，急診和加護病房多數都是心臟科的病人。」主要原因是氣溫下降造成血管收縮使得血壓上升，同時天氣冷民眾進補，吃進很多高鹽飲食也會導致血壓上升，此外，冬天下雨也會減少外出運動的機會，長期下來導致風險升高，尤其本來就有高血壓的民眾更需格外留意，除了遵照醫囑按時服藥，別忘了在家進行自我血壓管理，降低健康風險。

以數位工具在家輕鬆控血壓

為了守護國人的心血管健康，國健署推動建置血壓管理網絡計畫，由WaCare和台灣高血壓學會共同執行，民眾只需透過WaCare APP加入「高血壓防治網」，並且以「722原則」進行血壓量測、上傳血壓照片，就能每日收到量血壓提醒，以及客製化的健康建議。722原則就是連續7天量測、每天起床和睡前各量1次，每次量2遍，取其平均值，量測間隔應至少1分鐘。

鄭浩民表示，過去民眾記錄血壓可能使用紙本，但現在運用數位平台記錄血壓變化相當便利，WaCare APP不僅提供衛教知識，最重要的是每天自動提醒，不需擔心忘記量血壓或遺漏紀錄，如果血壓數值會異常，還能連結就醫資訊。

此外，目前在推廣期間還可賺獎金及參加抽獎，完成指定任務有機會獲得超商百元禮券、Garmin心率手環及iPhone15手機。前往高血壓防治網https://wacareweb.page.link/kiAP

你最近量血壓了嗎？除了心血管疾病及中風，失智、腎臟病、糖尿病都可能是血壓高造成，...
你最近量血壓了嗎？除了心血管疾病及中風，失智、腎臟病、糖尿病都可能是血壓高造成，千萬別輕忽。（123RF）

高血壓 三高 超商

上一則

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官 醫教ABCDE原則判斷

延伸閱讀

冬日預防心臟病 保暖3大建議 頭頸、四肢特別加強

冬日預防心臟病 保暖3大建議 頭頸、四肢特別加強
他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥

他兩側腎臟都長腫瘤還高血壓 用「這治療」免再吃藥
避免「熱休克」奪命 入浴前防溫差劇變

避免「熱休克」奪命 入浴前防溫差劇變
蘋果智慧手表傳將引進衛星發簡訊功能 加入血壓監測功能

蘋果智慧手表傳將引進衛星發簡訊功能 加入血壓監測功能

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
心臟科醫師克魯姆霍茲博士表示，他絕不會吃「培根雙層起司漢堡」當午餐，因為富含飽和脂肪、反式脂肪、鈉和其他加工成分，攝取過多對心臟負擔大。示意圖。(取材自Pexels @Natan Machado Fotografia)

心臟殺手食物是它？ 美國心臟協會建議午餐吃這7樣東西

2024-12-08 09:30
中山美穗昨日被發現在自家浴缸猝死。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，浴室內猝死常見有兩種，有喝酒或服用安眠藥，或是「熱休克」導致。圖為中山美穗先前低調赴台旅遊。(取材自Instagram)

中山美穗浴室內猝逝 醫提一可能原因「美國很常見」

2024-12-07 19:34
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍強調，加工果乾雖然營養濃縮，但熱量同樣大幅提高，若過量攝取不僅會讓體重與血糖失控，還可能增加心血管疾病、高血壓和糖尿病的風險。（初日診所提供）

45歲女吃蔓越莓果乾竟「糖尿病前期」 醫曝2類致病成分

2024-12-09 05:25
耳洞穿久了沒有保持乾燥、乾淨就會出現浸潤的現象，容易有類似耳垢的味道。示意圖。（本報資料照片）

他一聞女友身上1味道超上癮 醫揭「2重點」沒做就會有

2024-12-10 04:44
克魯姆霍茲醫師表示，午餐要吃得好，對心臟有益健康，可以提前預備午餐，避免外食有時比較難顧及均衡營養的問題。示意圖。「(取材自Pexels @Ella Olsson)

吃對午餐保護心血管 醫師教5招降低心臟病風險

2024-12-11 09:30

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光