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「床的世界」總座跌倒過世 醫：防意外需有這關鍵人物

記者沈能元／台北即時報導
新北市土城醫院副院長魏國珍說，現在正值冬天，民眾應注意保暖、控制血壓，避免血壓飆高，增加腦中風、動脈瘤破裂等機會。（123RF）
新北市土城醫院副院長魏國珍說，現在正值冬天，民眾應注意保暖、控制血壓，避免血壓飆高，增加腦中風、動脈瘤破裂等機會。（123RF）

「床的世界」日前在證交所發布重訊，公告總經理陳俊傑辭世，享年51歲，家屬事後也透露，陳俊傑疑是爬樓梯時不慎跌倒，撞到頭部導致顱內出血，送醫急救無效身亡。

新北市土城醫院副院長魏國珍說，年輕人或正值壯年的人，若只是輕輕跌倒或撞到，一般來說，身體會有自然的自我平衡機制，避免跌倒，即便跌倒時，手有及時撐地的反應，避免頭部撞擊地面。

「但如果輕輕跌倒，反而出現致命的結果」，魏國珍指出，這時應懷疑跌倒只是一個結果，背後所隱藏的可能是心血管疾病、癲癇發作、腦中風、腦出血等潛在原因，其中較為常見的是腦動脈瘤破裂，造成神智不輕而突然跌倒，致死原因為腦內大量出血所致。

魏國珍說，但若是年長者跌倒則不同於年輕人，多半是反應不及，跌倒時無法立刻保護自己，且長者多合併肌少症，導致跌倒時，幾乎沒有支撐的力道，腦部損傷往往特別嚴重。

魏國珍說，以腦出血來說，分為硬腦膜上出血、硬腦膜下出血及蜘蛛網膜下腔出血，其中，硬腦膜上出血原因大部分是車禍等外傷為主；硬腦膜下出血同樣是外傷，但腦部受到嚴重撞擊，造成腦內出現損壞，患者這時會出現神智不清等症狀，蜘蛛網膜下腔出血原因就屬於動脈瘤破裂，此時腦內大量出血，立刻危及生命。

不論是哪一種腦部出血，搶救時都是和死神搶時間，魏國珍說，若是動脈瘤破裂可能就難以挽救，現在正值冬天，民眾應注意保暖、控制血壓，避免血壓飆高，增加腦中風、動脈瘤破裂等機會。

魏國珍呼籲，為避免猝死憾事，建議每個人都應該有一位家庭醫師，隨時關注自己的健康，並定期健康檢查，及早發現身體有無異樣，目前健保制度多半未注意預防醫學，但其實預防醫學十分重要，如果預防醫學沒有做，將增加受傷及罹患疾病的風險，民眾一定要多加重視。

中風 健保 心血管疾病

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