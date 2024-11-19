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天氣冷受不了 半夜頻跑廁所原因曝 醫授7招改善頻尿

記者廖靜清／台北即時報導
睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。（123RF）
睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。（123RF）

冬天一到，許多人開始出現「頻尿」，不只上廁所的次數增加，半夜睡覺也頻繁跑廁所，影響睡眠品質。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，頻尿最常見的原因為膀胱過動症、攝護腺肥大、心血管問題及泌尿道感染等。若夜間頻尿而淺眠，可能會造成「睡眠負債」，日間精神渙散，增加老人跌倒風險 。

蔡樹衛說，檢視一整天的排尿狀況，起床後到睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。造成頻尿常見的原因包括尿量較多、尿液排不乾淨、每次排尿量少、疾病警訊等。老化引發的疾病，建議年過40歲、夜尿超過2次以上的民眾，最好就醫檢查。

為什麼天氣冷會導致頻尿次數增加，蔡樹衛指出，氣溫降低時，因為流汗量變少，水分經由體內排出量變大，排出方式大多藉由小便，因此造成上廁所的次數變多。另外，天氣變冷會使肢端血管收縮，導致血多回流至軀幹，導致流回腎臟血液量也增加，進而加速人體排尿、造成尿量變多。

而溫度變化，會使交感神經與副交感神經較敏感，骨盆底肌的肌肉會變得更緊張，膀胱不自主收縮與痙攣，變得頻尿。蔡樹衛提醒，天冷受涼感冒，抗組織胺或麻黃素等部分治療藥物，會引起排尿困難，造成殘尿多或是急性尿滯留。

有頻尿、夜尿情況該怎麼辦，蔡樹衛分享7招改善頻尿：

1.找出導致頻尿的原因，並控制造成原因的疾病，適時的抗膽鹼藥物與β-3腎上腺素受體作用劑的使用。

2.針對天氣變冷加強保暖、避免身體受寒，保暖特別留意脖子、手腕、腳踝、腰部保暖，避免身體及膀胱部位受寒。

3.因夜間排尿次數頻繁而困擾的人，建議晚餐後，盡量不要喝太多水，包括水分含量高的水果，如番茄、橘子、水梨等。

4.減少茶、咖啡的攝取，以免咖啡因的利尿作用讓上廁所次數增加。

5.改善睡眠干擾因素等，尋求精神科、神經科、內科等幫助。

6.部分因為夜間抗利尿激素分泌的不足，可以補充該激素而獲得改善，要小心鈉離子低下的副作用。

7.針對老年人，要改善如廁動線，避免因半夜上廁所而導致不小心跌倒，造成骨折或腦部出血等意外。

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