我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

天冷多注意 牙痛、喉嚨痛、腋下痛可能是心肌梗塞徵兆

記者廖靜清／台北即時報導
天氣變化大，心肌梗塞發生機率增加，醫師提醒多注意日常保暖。（123RF）
天氣變化大，心肌梗塞發生機率增加，醫師提醒多注意日常保暖。（123RF）

台灣氣溫明顯降低，不過民眾衣服還沒全部換季，有些年輕族群仍是短褲短袖出門。國泰醫院心臟加護病房主任張釗監提醒，秋冬氣溫劇烈變化，正是心血管疾病最易發生的季節，低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮、血壓上升。如果一陣痛意來襲，胸口感覺像被一顆大石頭壓住，小心是急性心肌梗塞的前兆。

張釗監表示，急性心肌梗塞的典型症狀，包括胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗。而發作時的胸痛，也會因「輻射性疼痛」擴散延伸到肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦等部位，一般人常忽略牙痛、喉嚨痛、腋下痛等症狀，難以確切指出疼痛位置。另外，不適症狀也會以痠、麻來表現。

心肌梗塞的風險族群中，高齡長輩占最大比例，也常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層。近年來，隨著生活型態改變，現代人的飲食普遍高油、高糖、高鈉，年輕族群也可能發生急性心肌梗塞。張釗監說，身強體健的人不要以為自己是心血管疾病的絕緣體，壓力、不正常的生活作息都會對心臟造成嚴重影響。

張釗監指出，心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15至30分鐘；如果痛到冒冷汗，已經是相當危急的警訊。如果是曾罹患心肌梗塞的病人，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，如果服用2次仍未獲得改善應立即就醫。

若是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車前往醫院，以免錯過黃金搶救時間。張釗監說，心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，感覺不對勁務必求診治療。

國人十大死因中，心臟疾病占第二名，又以急性心肌梗塞造成猝死占最多數，隨著天氣轉涼，正是心肌梗塞的高峰期。張釗監呼籲，家族遺傳史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、酗酒、缺乏運動壓力大等，是心肌梗塞最常見的危險因子，按照醫囑服藥控制慢性病是第一要務，日常也要特別注意保暖並留意環境恆溫，以免溫差過大，血管無法適應。

心血管疾病 高血壓 低溫

上一則

吃飽就想睡？食物昏迷與神經系統有關 醫籲調整用餐1細節

延伸閱讀

54歲男胸口悶 誤認是胃食道逆流 誰知竟是心肌梗塞

54歲男胸口悶 誤認是胃食道逆流 誰知竟是心肌梗塞
42歲男起床手麻… 急診查出心肌梗塞併發中風

42歲男起床手麻… 急診查出心肌梗塞併發中風
以為胃食道逆流…男子心肌梗塞險喪命 醫：胸悶若合併3症狀要小心

以為胃食道逆流…男子心肌梗塞險喪命 醫：胸悶若合併3症狀要小心
維生素D不足 增心血管疾病風險

維生素D不足 增心血管疾病風險

熱門新聞

若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
除調整生活與飲食習慣，也可適時搭配食用助眠保健品輔助。示意圖，本報資料照片

長期失眠助長健康危機 藥師建議「4大成分」助眠食品

2024-11-08 01:50
(取自123RF)

很多人錯了…這樣喝咖啡恐傷腎 醫曝6食物可護腎

2024-11-11 13:49
中醫師吳佩芸推薦立冬進補選四神湯，紅棗枸杞、何首烏雞湯也是不錯的選擇。（中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

立冬進補2種人不能吃 中醫師最推薦喝這道湯進補

2024-11-07 04:53
65歲不是人生分界。(記者許正宏／攝影)

很多長輩練深蹲體力贏年輕人 運動是防老化利器

2024-11-08 22:20
醫師透過水雷射治療牙周病問題，改善疼痛、出血等症狀。（亞洲大學附屬醫院提供）

女牙齒矯正後變美 卻牙齦出血 原來是未先治好「這個病」

2024-11-05 17:44

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光