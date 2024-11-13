天冷多注意 牙痛、喉嚨痛、腋下痛可能是心肌梗塞徵兆

天氣變化大，心肌梗塞發生機率增加，醫師提醒多注意日常保暖。（123RF）

台灣氣溫明顯降低，不過民眾衣服還沒全部換季，有些年輕族群仍是短褲短袖出門。國泰醫院心臟加護病房主任張釗監提醒，秋冬氣溫劇烈變化，正是心血管疾病 最易發生的季節，低溫 加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮、血壓上升。如果一陣痛意來襲，胸口感覺像被一顆大石頭壓住，小心是急性心肌梗塞的前兆。

張釗監表示，急性心肌梗塞的典型症狀，包括胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗。而發作時的胸痛，也會因「輻射性疼痛」擴散延伸到肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦等部位，一般人常忽略牙痛、喉嚨痛、腋下痛等症狀，難以確切指出疼痛位置。另外，不適症狀也會以痠、麻來表現。

心肌梗塞的風險族群中，高齡長輩占最大比例，也常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層。近年來，隨著生活型態改變，現代人的飲食普遍高油、高糖、高鈉，年輕族群也可能發生急性心肌梗塞。張釗監說，身強體健的人不要以為自己是心血管疾病的絕緣體，壓力、不正常的生活作息都會對心臟造成嚴重影響。

張釗監指出，心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15至30分鐘；如果痛到冒冷汗，已經是相當危急的警訊。如果是曾罹患心肌梗塞的病人，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，如果服用2次仍未獲得改善應立即就醫。

若是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車前往醫院，以免錯過黃金搶救時間。張釗監說，心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，感覺不對勁務必求診治療。

國人十大死因中，心臟疾病占第二名，又以急性心肌梗塞造成猝死占最多數，隨著天氣轉涼，正是心肌梗塞的高峰期。張釗監呼籲，家族遺傳史、高血壓 、高血脂、糖尿病、抽菸、酗酒、缺乏運動壓力大等，是心肌梗塞最常見的危險因子，按照醫囑服藥控制慢性病是第一要務，日常也要特別注意保暖並留意環境恆溫，以免溫差過大，血管無法適應。