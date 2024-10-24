思覺失調症又長期慢性病纏身 奇美醫運動計畫助改善

奇美醫院精神醫學部主治醫師鄭琬霖表示，精神科就醫人數年年攀升，精神疾病除對病人心理造成影響外，也對生理健康有一定的危害，不過，透過運動計畫治療方案，並結合同儕支持，可幫助慢性精神病病友重拾健康與活力。（記者萬于甄／攝影）

台灣台南一名40多歲的阿惠（化名）為思覺失調症患者，長期在奇美醫院樹林院區日間病房復健及治療，雖病情穩定控制，但缺乏運動活力，導致引發糖尿病及高血壓 等代謝問題，後來加入院方制定的運動計畫，慢慢從運動中找到動力，成功控制體重、血壓，更找回對生活的掌控。

奇美醫院精神醫學部主治醫師鄭琬霖表示，精神科就醫人數年年攀升，精神疾病除對病人心理造成影響外，也對生理健康有一定的危害，根據研究顯示，多數慢性精神病病人會因殘餘認知症狀而過著單調、缺乏活動的生活，進而增加罹患代謝性疾病風險，如糖尿病、高血壓等。

她說，近年來國際間有不少研究都建議精神疾病病人可多運動，奇美醫院樹林院區日間病房今年5月也引入運動治療方案，像是超慢跑和間歇運動等，其中，病房中約50名病友，至少3名因此降低血糖藥劑量，有2名病人血壓控制獲明顯改善。

鄭琬霖提到，阿惠的病情雖然穩定，但總是缺乏活力，回家後就是坐在沙發上看電視，不愛運動也不參加任何活動，由於長期晚睡晚起和缺乏活動，導致體重逐漸增加，甚至需要服用糖尿病及血壓藥物，後來透過約1個月的運動計畫，與病友們互相陪伴、鼓勵，不僅減少血糖藥物的劑量，更成功恢復健康。

鄭琬霖說明，日間病房計畫未來將引入穿戴裝置，幫助病友更精確地監測運動量與運動強度，透過實證醫學將運動融入到病友的日常生活中，而非只是單一仰賴藥物控制，同時還能改善慢性精神病人的身心靈健康，進一步提升生活品質。