5招緩解「戒斷症狀」 專業協助戒菸 成功率可提升3倍

只靠意志力戒菸成功率約為5至10%，結合專業醫事人員協助，成功率可達30%；示意圖。（123RF）

戒菸真的好難？光靠意志力的成功率僅5至10%，如有專業醫事人員協助，成功率可達30%，至少提升3倍。國健署即將發布全新「台灣臨床戒菸服務指引」及「戒菸教戰手冊」，協助癮君子克服戒斷症候群的不適。

國健署表示，「戒菸」能立即減少吸菸造成的疾病和死亡，只要停止吸菸，身體就會啟動修復，降低吸菸所造成的傷害。包括，血壓與心跳回復正常、血氧濃度逐漸回升、呼吸道變得舒暢、咳嗽及哮喘症狀減少，各種與吸菸相關的健康問題，大多能在戒菸後有所改善。

國健署所發布新版「台灣臨床戒菸服務指引」，指引結合臨床研究，幫助醫護人員提供有效的戒菸服務。「戒菸教戰手冊」則以淺顯易懂的方式，幫助各年齡層癮君子及其家人了解菸害與戒菸技巧，提供更全面的戒菸專業協助。

國健署署長吳昭軍表示，戒菸不僅是對個人健康的改善，每一位成功戒菸者都為創造健康無菸的社會環境貢獻力量。希望民眾善用多元戒菸資源，透過專業協助，菸癮自然慢慢消退。

「台灣臨床戒菸服務指引」是依據最新的臨床研究和實證醫學所編寫，為專業醫事人員提供具科學實證支持且有系統性的戒菸方案，內容包含戒菸服務相關諮詢（Counseling）、評估（Evaluation）、處置（Management）及預防（Prevention），除了戒菸的基本知識外，還提供了能應對不同情況的專業建議。

例如，癮君子在停止吸菸後約4至24小時左右，可能出現身體不適症狀，也就是「戒斷症狀」，例如，易煩躁、憤怒、焦慮不安、注意力不集中等，讓人感到相當不適。

專業醫事人員可提供5招緩解方法： 1.塑造支持環境，請身旁親友協助提醒「正在戒菸」。 2.透過菸品替代物或方法，分散注意力，並抑制想抽菸的衝動。 3.改變生活習慣，轉移對菸有關的連結。 4.洗溫水澡、運動，保持輕鬆心情。 5.多喝溫開水及湯，均衡攝取營養。

醫事人員依循「台灣臨床戒菸服務指引」，能夠根據每個人的情況，提供行為改變策略及藥物輔助療法、制定個人化的戒菸計畫，克服執行戒菸服務過程中可能遇到的各種挑戰。

「戒菸教戰手冊」則以實用性為核心，幫助戒菸者認識菸害、了解戒菸的好處及提供戒菸妙招。新的手冊改版分為成人篇、青少年篇及家人篇，成人篇詳細介紹如何應對戒菸過程中的焦慮、壓力及誘惑。青少年篇針對青少年常見的菸品迷思、拒絕誘惑的方法及戒菸策略進行說明。家人篇著重在戒菸者的家人在不同戒菸階段，如何成為戒菸者的精神支柱。