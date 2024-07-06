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34歲科技業主管1年胖20公斤 醫：留意「壓力胖」5症狀

記者賴昀岫／台北即時報導
一名34歲的科技業男性，工作家庭兩頭燒，長期睡眠不足導致腎上腺功能開始失衡，體重在一年內增加20公斤。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
一名34歲的科技業男性，工作家庭兩頭燒，長期睡眠不足導致腎上腺功能開始失衡，體重在一年內增加20公斤。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

1名34歲科技業主管常需要半夜開掛國視訊會議，又是新手奶爸，長期睡眠不足、靠垃圾食物補充體力，導致一年內體重暴增20公斤，家醫科醫師指出，臨床上因為焦慮導致「壓力胖」的個案不算少，「10個可能就有3個」，提醒出現腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控等症狀，要特別留意，並建議嘗試培養興趣來紓解壓力。

肥胖專科暨家醫科醫師楊智雯提醒，長期被焦慮主控大腦，不只影響情緒，體重也會失控，臨床上因為焦慮導致「壓力胖」的個案不算少，「10個可能就有3個」。

楊智雯分享，一名34歲的科技業男性，3年前結婚，很快地就成為新手奶爸，今年更被拔擢升任部門主管，常需要在半夜跟國外廠商開視訊會議，長期睡眠不足導致腎上腺功能開始失衡，飲食方面也常以能優先取得的食物為主，泡麵、洋芋片、可樂成為快速補充體力的補給品，內外壓力疊加下，一年內體重暴增20公斤，還被同事戲稱為「熊仔」。

壓力讓人發胖的原因有2個，楊智雯說，長期壓力會刺激皮質醇分泌，高濃度皮質醇會減少多巴胺的釋放、影響多巴胺受體的敏感性導致愉悅感降低，進而增加能釋放多巴胺的高脂高糖食物的慾望，形成惡性循環；持續的壓力也會導致血糖長期較高，促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

針對這名「科技業奶爸」，楊智雯透過腸道功能與荷爾蒙檢測，用科學化的數據加上飲食調整，並協助病患找到紓壓的管道，降低壓力荷爾蒙的影響，也讓這名家庭事業兩頭燒的科技業上班族，體重在1個月內穩定下降4%，也更知道該怎麼吃對食物，守護健康。

楊智雯表示，自己也曾因家庭事業兩頭燒，家中零食櫃曾一度塞滿各種口味洋芋片，一天可吃上3、4包，直到發現衣服愈來愈緊，還被親友提醒情緒變得易怒與敏感，才開始戒除情緒化進食的壞習慣，改以做家務、收納整理作為情緒出口，「看到灰塵都被掃出來就覺得鬆一口氣」，讓情緒與體態逐步恢復穩定。

楊智雯說，「壓力胖」其實有5大徵兆：腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控。出現這些症狀時，可先嘗試培養興趣來紓解壓力，為「阿焦」找到宣洩出口；另外，也可透過適時補充營養素，例如維生素B6、B12是色胺酸轉換成「快樂荷爾蒙」血清素的重要輔酶；培養排解壓力的興趣，如爬山、看書；擁有充足的睡眠等方式，避免惡性循環。

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