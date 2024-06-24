注意 酷熱會引起中風 台一醫院近日收治15例

連日天氣酷熱，彰基醫學中心2天來，腦中風及心肌梗塞案例增加12%，最近一周裡，熱中暑有2個案例、熱衰竭則有15例左右，籲請民眾防範。（本報資料照片）

連日酷熱，台灣彰基醫學中心急診部部長林晏任24日指出，彰基在這2天，腦中風 及心肌梗塞案例增加12%，最近一周裡，熱中暑有2個案例、熱衰竭則有15例左右，建議民眾從冷氣房出來，先多喝點開水，帶個陽傘和帽子等，可以減少對身體的危害。

林晏任說，這麼熱的天氣，會造成大量流失水分，導致我們的血液濃稠度變得很高，濃稠度變得很高，那經過一些比較稍微狹窄的血管的時候，就有可能產生阻塞，也因此，在這2天裡，彰基收治的病患中，腦中風跟這個心肌梗塞的案例，大概增加12%左右。

林晏任說，天氣太熱，如果因此昏倒，意識改變，叫做熱中暑。彰基在本周共收治兩位熱中暑案例，一位是泰籍女子與朋友爬山回來，出現意識模糊意識不清的狀態，經轉送彰基時，體溫呈現40度，院方趕緊給她用大量的點滴，甚至用體溫降溫器，才把她的溫度降下來，目前仍十分危急，在加護病房搶救中。

另一位是一位老先生在太陽底下騎完腳踏車，發現身體很不舒服，一量體溫39度，趕快叫119送彰基後，方也是趕快給他用點滴，還有主動式降溫的體溫調節器，那把體溫降下來，因為他發現時間早，還沒有等到意識完全模糊才送過來，經醫護處理後，當天就能夠返家休息。

至於熱衰竭部分，彰基本周收治15例。林晏任說，熱衰竭就是人還有意識，但覺得全身都好累，流很多汗，全身都無力。熱衰竭通常出現的時候，警覺性一定要提高，像這麼熱的天氣，陽光曝曬大概只要20分鐘，就是汗流浹背，一定記得要多喝水，覺得頭暈有點不舒服的時候，一定要找陰涼處休息。

林晏任說，刮痧對中暑很常用，但要先辨別患者的中暑熱有沒有透出來，像這幾天這麼熱，假如皮膚很紅很熱，大概刮痧都沒有太大問題，可是要避免有一些像老年人，皮膚很脆或是有水腫或是有傷口，那刮痧的位置就要有選擇更有效率的地方。

林晏任舉例，肩井穴，大椎穴、或風池、風府等幾個穴在刮痧過程中，血液循環透的很快，能夠趕快把熱給帶掉，比較不會不舒服，在專業處理上，刮痧只是讓把毛細孔給打開熱能夠透出，更重要的還是要吃一些中藥，像常用的生脈飲，人參、麥冬、五味子等。