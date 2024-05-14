112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝 靠運動飲食新藥解救

主治醫師吳尚賢強調嚴重肥胖必須治療，而且可以治療成功。（主治醫師吳尚賢提供）

台灣科學園區產能不斷提升、從業人員越來越多，許多因工時長、缺乏運動超重，一半以上成胖子、體檢報告經常「滿江紅」。在南科成立聯合診所的奇美醫院14日舉行「應對肥胖挑戰」說明會，提醒能否控制飲食、規律運動形成「能量負平衡」是成敗關鍵，控制不住一直想吃的人，可用衛福部近來核准使用的腸泌素製劑來解救。

新陳代謝科主治醫師吳尚賢舉最近案例說明：35歲科技業A男最近體檢結果空腹血糖、三酸甘油脂偏高，肝指數也異常，診察體重112公斤，腰圍100多公分，血壓稍微偏高，確診代謝症候群，腹部超音波檢查有重度脂肪肝。

A男自稱多次減肥成效不彰。這次盡量規律運動、調整飲食，並用衛福部核准減重 藥物控制食慾、降低飢餓感，3個月內減掉5公斤，血糖和異常肝指數也有改善。因為初步成功鼓勵、目前持續減重、門診追蹤血糖和脂肪肝。

吳尚賢說，台灣肥胖盛行率逐年上升。2017至2020年國民營養健康狀況調查，一般成人過重及肥胖率已達50.7%，65歲以上高達61%，特定族群更嚴重且近3成兒童及青少年過重及肥胖，問題不容忽視。

內臟脂肪堆積容易導致代謝症候群，不積極控制可能併發糖尿病、脂肪肝及心血管疾病 。研究數據也顯示肥胖和退化性關節炎、胃食道逆流、不孕症、憂鬱症、睡眠呼吸中止症和癌症的發生率有相關。因此，積極減重能預防併發症，已有糖尿病心血管疾病族群也有降低風險效果。

吳尚賢指出，減重基本原理來自能量負平衡，即能量消耗多於攝取，減重應包含飲食控制及運動，比單一方法效果好。可參考哈佛健康飲食餐盤食物組成：蔬菜水果占餐盤一半，蛋白質多選擇魚肉禽肉、限制紅肉和全穀食物各占四分之一，再搭配健康的油。運動則每周要有150分鐘中強度運動，有氧和阻力運動兩者都有顯著益處。