我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝 靠運動飲食新藥解救

記者周宗禎／台南即時報導
主治醫師吳尚賢強調嚴重肥胖必須治療，而且可以治療成功。（主治醫師吳尚賢提供）
主治醫師吳尚賢強調嚴重肥胖必須治療，而且可以治療成功。（主治醫師吳尚賢提供）

台灣科學園區產能不斷提升、從業人員越來越多，許多因工時長、缺乏運動超重，一半以上成胖子、體檢報告經常「滿江紅」。在南科成立聯合診所的奇美醫院14日舉行「應對肥胖挑戰」說明會，提醒能否控制飲食、規律運動形成「能量負平衡」是成敗關鍵，控制不住一直想吃的人，可用衛福部近來核准使用的腸泌素製劑來解救。

新陳代謝科主治醫師吳尚賢舉最近案例說明：35歲科技業A男最近體檢結果空腹血糖、三酸甘油脂偏高，肝指數也異常，診察體重112公斤，腰圍100多公分，血壓稍微偏高，確診代謝症候群，腹部超音波檢查有重度脂肪肝。

A男自稱多次減肥成效不彰。這次盡量規律運動、調整飲食，並用衛福部核准減重藥物控制食慾、降低飢餓感，3個月內減掉5公斤，血糖和異常肝指數也有改善。因為初步成功鼓勵、目前持續減重、門診追蹤血糖和脂肪肝。

吳尚賢說，台灣肥胖盛行率逐年上升。2017至2020年國民營養健康狀況調查，一般成人過重及肥胖率已達50.7%，65歲以上高達61%，特定族群更嚴重且近3成兒童及青少年過重及肥胖，問題不容忽視。

內臟脂肪堆積容易導致代謝症候群，不積極控制可能併發糖尿病、脂肪肝及心血管疾病。研究數據也顯示肥胖和退化性關節炎、胃食道逆流、不孕症、憂鬱症、睡眠呼吸中止症和癌症的發生率有相關。因此，積極減重能預防併發症，已有糖尿病心血管疾病族群也有降低風險效果。

吳尚賢指出，減重基本原理來自能量負平衡，即能量消耗多於攝取，減重應包含飲食控制及運動，比單一方法效果好。可參考哈佛健康飲食餐盤食物組成：蔬菜水果占餐盤一半，蛋白質多選擇魚肉禽肉、限制紅肉和全穀食物各占四分之一，再搭配健康的油。運動則每周要有150分鐘中強度運動，有氧和阻力運動兩者都有顯著益處。

2023年最新研究指出，肥胖合併心血管疾病病人使用腸泌素製劑，兩年平均可減9.4%體重，還能降低20%心血管風險。BMI≧30或≧27且有高血壓、第二型糖尿病或血脂異常，可考慮腸泌素製劑增加減重效果。減重手術也是快速有效方法，目前健保核可嚴重肥胖BMI≧37.5或BMI≧32.5合併第二型糖尿病、高血壓、呼吸中止症候群等高風險合併症。

112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝，靠持續運動飲食控制加新藥解救。（主治醫師吳尚...
112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝，靠持續運動飲食控制加新藥解救。（主治醫師吳尚賢提供）

減重 心血管疾病 高血壓

上一則

女性更年期不只易骨鬆 三高問題飆3.9倍

延伸閱讀

女性更年期不只易骨鬆 三高問題飆3.9倍

女性更年期不只易骨鬆 三高問題飆3.9倍
深圳公司祭100萬獎金鼓勵減重 他3個月降35斤賺7000

深圳公司祭100萬獎金鼓勵減重 他3個月降35斤賺7000
養生／大腦+情緒飢餓 導致肥胖

養生／大腦+情緒飢餓 導致肥胖
研究：第2型糖尿病 運動無益

研究：第2型糖尿病 運動無益

熱門新聞

營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）

男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

2024-05-07 23:10
Image by LuckyLife11 from Pixabay

麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

2024-05-08 16:37
保鮮膜包裹食物不宜直接放置微波爐或電鍋加熱，容易釋出塑化劑汙染食物。（本報資料照片）

食物包保鮮膜直接加熱 小心毒素吃下肚

2024-05-13 02:00

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…