「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息，醫師提醒，有相關風險因子的民眾，可以透過篩檢，早期發現、早期治療，加上觀察到女性患者逐漸增加，「預計2至3年內，女生肺腺癌可能就會超過男生」的趨勢，對於油煙、含石綿的化妝品或保養品、室內致癌 因子如甲醛等，都要特別留意。

台灣胸腔外科醫學會理事長、台大外科部主任陳晉興說，肺癌患者中，有症狀才就醫的，病程往往都已經走到了第四期，鼓勵民眾早期篩檢，除了符合補助族群，也建議45歲以上民眾，透過低劑量電腦斷層（LDCT），檢視自己的健康狀況，因為有半數肺癌患者不抽菸，本身也沒有家族史，如果是第一期患者，開刀完持續追蹤即可；如果到第四期，就會跟星希亞一樣、會很辛苦。

由於大部分有症狀的患者都是第四期，陳晉興說，不舒服的症狀中，最常見的如「惡性肋膜積水」，因為肺部只剩一邊有功能，患者會變得喘，像這樣就是第四期；罕見的會有意識不清、類似中風 ，就是腦部轉移；骨頭很痛就是骨轉移，也常有急診就醫發現腦部有腫瘤，開刀發現是肺癌轉移，如抽菸引起的肺鱗癌，會嚴重咳嗽，甚至咳血。

收治超過1萬名肺癌患者的陳晉興說，如果癌症 發展到第四期，對患者本人和整個家庭，都會是一大衝擊，他形容，不少有開車的人，都會讓愛車定期進場保養，那車主自己也應該要做檢查，畢竟肺癌不論發生率和死亡率，現在都在所有癌症中排第一。

在整體性別分佈方面，女性患者變多則是趨勢，陳晉興指出，現在男生還是比女生多，「預計2、3年之內，女生肺腺癌可能就會超過男生」，但詳細原因還在研究，因為女性抽菸人數少於男性，接觸到的戶外空屋也沒有比較多，目前相關研究認為，烹飪油煙、室內空汙、含石棉成分用品等，會是可能的影響因子。

陳晉興解釋，室內空汙和某些致癌因子有關，例如某些建材，含有一級致癌物「甲醛」；對致癌物的敏感度方面，女性也可能高於男性，例如一根菸之於男性，相當於三根之於女性，女性容易得到癌症遺傳因子，也是可能原因；另外，部分化妝品或保養品，成分可能含致癌物「石綿」，可以的話，還是不要讓妝待在臉上的時間太久，也要挑選對健康較好的產品。

治療方面，基因檢測可以針對很多種癌症精準治療，在健保給付的情況下，如果能夠早期診斷、找出癌細胞，開完刀追蹤治療就好；針對比較晚期、像星希亞這樣的個案，就是透過基因比對到藥物、好好治療，就可以很好有很長存活，目前不分期別的五年存活率約三成。